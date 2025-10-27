Động thái của Nam Em giữa lúc bị phốt quỵt 8 triệu đồng

Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào, Nam Em đã xuất hiện và nhận show đi diễn. Cư dân mạng cho rằng cô rục rịch hoạt động nghệ thuật trở lại. Tuy nhiên mới đây, Nam Em lại vướng ồn ào bị réo tên trên mạng xã hội. Người mẫu sinh năm 1996 bị cho rằng quỵt tiền, chưa trả số tiền 8 triệu đồng cho ê-kíp từ tháng 7/2025.

Cụ thể, tài khoản Facebook P.Q.D đã đăng bài viết nhắc đến Nam Em và bạn trai Bùi Hữu Cường. Người này cho biết cả hai vẫn chưa hoàn tất việc thanh toán 8 triệu đồng từ ngày 29/7/2025. Dù đã nhiều lần nhắn tin nhắc nhở nhưng anh không nhận được phản hồi. Kèm theo đó, tài khoản P.Q.D đồng thời đăng kèm loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn đòi tiền với phía Nam Em.

Người này cho hay: "Không biết chị Nam Em với anh Bùi Hữu Cường khi nào mới chịu thanh toán số tiền còn lại cho em nhỉ. Từ ngày 29/7/2025 tới nay, còn có 8 triệu mà trốn thánh không trả lời tin nhắn mấy tháng rồi, em thấy không đáng người nổi tiếng đâu ạ. Mấy tháng nay em bận nên không hỏi thăm chứ giờ em rảnh nhiều rồi em gửi đơn được đó ạ". Tuy nhiên đây vẫn là thông tin từ 1 phía, phía Nam Em chưa lên tiếng về vụ việc này.

Tài khoản P.Q.D lên tiếng tố Nam Em và bạn trai chưa thanh toán số tiền là 8 triệu đồng từ ngày 29/7/2025

Người này cho biết đã giục phía Nam Em thanh toán nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi

Giữa lúc mạng xã hội đang xôn xao trước bài đăng tố chưa thanh toán tiền nợ, nữ ca sĩ vẫn giữ thái độ bình thản, chia sẻ khoảnh khắc đời thường vui vẻ bên bạn trai. Trên trang cá nhân, Nam Em đăng clip được Bùi Hữu Cường sấy tóc: "Cảm giác gội được cái đầu nó phê vô cùng".

Dưới phần bình luận, nhiều người đã liên tục nhắc tới lùm xùm này và cho rằng Nam Em nên lên tiếng làm rõ thông tin. Tính đến hiện tại, Nam Em và bạn trai Bùi Hữu Cường vẫn chưa có phản hồi chính thức về bài tố nợ tiền nói trên.

Giữa lúc bị réo tên, Nam Em chia sẻ clip đời thường bên bạn trai và không chia sẻ gì thêm

Lùm xùm liên quan đến nữ ca sĩ 9x đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội

Sau khi nhận show đi diễn trở lại, Nam Em đã viết bài đăng dài chia sẻ cảm xúc của bản thân trên trang cá nhân. Cô cho biết thời gian qua đã sống với căn bệnh trầm cảm, lo âu, tự chiến đấu với vấn đề tâm lý của chính mình.

Nam Em chia sẻ: "Em đã khóc rất nhiều trước khi tổng duyệt cho chương trình vừa qua. Sự bất ổn của em đến từ ánh mắt, tính cách con người. Nên rất nhiều người nhìn vào đó mà gán cho em cái tội sử dụng những thứ không sạch sẽ. Cũng không trách họ được. Vì nếu em là khán giả thì em cũng sẽ không thể có cái góc nhìn tích cực hơn. Những ngày tháng em sống chung với căn bệnh trầm cảm - lo âu - hoảng loạn thật sự không hề dễ dàng. Em càng muốn thoát ra khỏi nó thì càng bất ổn. Chỉ có chấp nhận - tha thứ - buông bỏ.

Mà mọi người biết sống chung với người có vấn đề tâm lý thì phải là người có tinh thần thép thì mới chịu nổi. Bác sĩ điều trị nói là chỉ có em mới chữa được cho em thôi. Còn thuốc nó chỉ giúp em giảm triệu chứng chứ không thể khỏi hẳn. Giống như kiểu chữa được cái ngọn chứ không chữa được cái gốc".

Tháng 4/2024, Nam Em bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi liên tục livestream và phát ngôn sai lệch trên mạng xã hội. Sau ồn ào này, hình ảnh của người đẹp sinh năm 1996 bị ảnh hưởng nặng nề trong mắt công chúng. Cô dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, vắng bóng tại sự kiện giải trí và tạm ngừng ca hát trong một thời gian dài.