Động thái của Diệp Lâm Anh trong lúc chồng cũ công khai yêu Á hậu Vũ Thuý Quỳnh

Giữa lúc mạng xã hội đang xôn xao trước việc doanh nhân Đức Phạm - chồng cũ của Diệp Lâm Anh - công khai hẹn hò Á hậu Vũ Thúy Quỳnh, thì mới đây, động thái của Diệp Lâm Anh lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Vào đúng nửa đêm ngay sau khi chồng cũ đăng ảnh với Vũ Thuý Quỳnh, Diệp Lâm Anh cũng đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chiếc điện thoại bị vỡ nát kèm chia sẻ về việc cô đã lập vi bằng, nộp đầy đủ video, hình ảnh và đơn trình báo lên cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc liên quan đến hành vi cố ý làm hư hại tài sản. Cựu người mẫu cho biết bản thân đã thực hiện đúng quy trình, cung cấp bằng chứng đầy đủ và đang chờ kết quả xử lý.

Trong phần bình luận, Diệp Lâm Anh khẳng định cô đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, mong sớm được triệu tập làm việc để giải quyết vụ việc. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng cứng rắn của nữ doanh nhân nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Diệp Lâm Anh đăng tải hình ảnh chiếc điện thoại vỡ nát và cho biết đã trình báo cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc liên quan đến hành vi cố ý làm hư hại tài sản

Vụ việc chiếc điện thoại bị vỡ nát và trình báo lên cơ quan chức năng đã xảy ra 4 tháng, nhưng Diệp Lâm Anh chia sẻ lại vào đúng thời điểm chồng cũ Đức Phạm công khai tình cảm với Á hậu Vũ Thúy Quỳnh khiến mạng xã hội càng thêm bàn tán. Quả thật, Đức Phạm - Diệp Lâm Anh dù đã chia tay nhưng dù chuyện gì xảy ra thì 2 cái tên vẫn khiến netizen phải nhắc nhớ về nhau.

Trước đó, vào tối muộn 11/11, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi doanh nhân Đức Phạm đăng tải hình ảnh thân mật bên Á hậu Thuý Quỳnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Yêu em". Chỉ sau ít phút, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đánh dấu lần đầu tiên vị doanh nhân công khai chuyện tình cảm sau nhiều năm ly hôn.

Trong bức ảnh, Đức Phạm và Vũ Thuý Quỳnh xuất hiện trong khung cảnh lãng mạn trên du thuyền. Cả hai khoác vai, ôm nhau thân mật, cùng nở nụ cười hạnh phúc. Động thái công khai tình cảm của Đức Phạm khiến dân mạng bất ngờ.

Doanh nhân Đức Phạm công khai yêu Á hậu Vũ Thuý Quỳnh

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân được nhiều người chú ý trong showbiz Việt. Cả hai kết hôn năm 2018 và có cuộc hôn nhân ngọt ngào. Tuy nhiên, đến tháng 1/2022, họ xác nhận ly hôn.

Sau ly hôn, cuộc sống của cả hai từng là chủ đề được công chúng quan tâm. Đức Phạm chọn cách sống kín tiếng, ít chia sẻ trên truyền thông, trong khi Diệp Lâm Anh tập trung phát triển kinh doanh và hoạt động trong showbiz nhiều hơn.

Hiện tại, cả hai đều hạn chế nhắc về nhau, không còn bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội. Về chuyện tình cảm, Đức Phạm vừa mới công khai hẹn hò Vũ Thuý Quỳnh. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh gây chú ý với câu chuyện tình cảm cùng người mẫu Phạm Kiên.