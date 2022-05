Đồng rúp tiếp tục tăng giá so với euro, USD - CNN: Nỗ lực của Nga đang phát huy tác dụng

Đài RT (Nga) đưa tin, mới đây đồng rúp đã lấy lại vị thế mạnh nhất so với đồng tiền chung châu Âu (Euro) kể từ tháng 3/2020, sau khi ngân hàng Trung ương Nga thông báo cắt giảm lãi suất.

Cụ thể, hôm 29/4, đồng rúp đạt giá trị 74 rúp/1 euro, và gần 70 rúp/1 USD trong giao dịch tại Moskva.

Vào sáng sớm cùng ngày, ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo giảm lãi suất còn 14% trong nỗ lực mới nhất nhằm khuyến khích cho vay khi nền kinh tế nước này bị trừng phạt.

Một phần lí do đồng rúp Nga tăng giá so với đồng euro có thể là do đồng tiền chung châu Âu sụt giảm sau khi chứng kiến ​​một đợt bán tháo lớn trong tuần này. Đồng euro hiện đang dao động quanh mức thấp nhất trong vòng 5 năm so với đồng USD, với những lo ngại về triển vọng tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu.

Sau khi Mỹ và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga, đồng rúp đã rớt giá xuống những mức thấp nhất trong lịch sử. Vào đầu tháng 3, đồng rúp đã giảm xuống mức thấp nhất là 150 rúp/1 USD nhưng kể từ đó đã tăng gần gấp đôi giá trị.

Đài CNN (Mỹ) mới đây cũng nhận định rằng những nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm hỗ trợ đồng rúp đang đạt được hiệu quả.

Theo CNN, hôm 29/4, đồng rúp cũng đã đạt mức cao nhất so với đồng USD trong vòng 2 năm, sau khi Nga cho biết họ đã xoay xở để trả tiền cho các chủ nợ bằng đồng USD khi Nga cố gắng tránh kịch bản vỡ nợ.

Bộ tài chính Nga tuyên bố họ đã trả khoản nợ trái phiếu eurobond trị giá 565 triệu USD sắp đến hạn trong năm nay, và 84 triệu USD sẽ đến hạn trong năm 2024. Hai khoản nợ này đều đã được Nga thanh toán bằng đồng USD theo đúng quy định hợp đồng, Bộ tài chính nước này cho biết.

Ngày 6/4, Nga tuyên bố thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu bằng đồng rúp, dẫn đến việc 3 ngày sau đó S&P tuyên bố rằng Nga "vỡ nợ nước ngoài". Mặc dù các khoản thanh toán bằng USD đã quá hạn, việc Nga thanh toán nợ bằng đồng USD được coi là nỗ lực cuối cùng để tránh vỡ nợ.

Nga có tiền để trả nợ. Nước này chỉ không thể tiếp cận khoảng một nửa số tài sản đó sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với dự trữ ngoại hối của họ, với tổng trị giá khoảng 315 tỷ USD.

Nhưng Nga rõ ràng đã tìm ra cách để trả khoản nợ hàng trăm triệu USD mà không cần tiếp cận nguồn dự trữ bị đóng băng của mình.

