Đóng phí bảo hiểm đủ 15 năm, tưởng được bảo vệ đến 99 tuổi, cụ bà ngỡ ngàng khi tư vấn viên thông báo: "Hợp đồng đã vô hiệu"

Cụ N.T.O. không khỏi bất ngờ khi được thông báo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình đã mất hiệu lực từ nhiều năm trước.

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"Tôi đã đóng đủ phí trong vòng 15 năm, sao giờ lại bảo hợp đồng không còn hiệu lực?"

Đó là thắc mắc của cụ N.T.O., 87 tuổi, khi liên hệ với công ty bảo hiểm để tìm hiểu về quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà cụ đã tham gia từ nhiều năm trước.

Theo thông tin trên hợp đồng, thời hạn bảo hiểm kéo dài đến năm người được bảo hiểm 99 tuổi. Trong khi đó, thời gian đóng phí bắt buộc là 15 năm. Chính vì vậy, sau khi hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ đóng phí, cụ O. tin rằng mình sẽ được bảo vệ liên tục cho đến hết thời hạn hợp đồng.

Nhiều năm trôi qua, cụ không đóng thêm phí, cũng không theo dõi giá trị hợp đồng. Mãi đến khi cần tra cứu quyền lợi, cụ mới bất ngờ nhận được thông tin rằng hợp đồng đã mất hiệu lực từ lâu.

Câu chuyện của cụ O. phản ánh một hiểu lầm khá phổ biến của nhiều người tham gia bảo hiểm nhân thọ: cho rằng chỉ cần đóng đủ phí trong vòng 10 năm, 15 năm là được bảo vệ đến khi 99, 100 tuổi.

Thực tế, với nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiện nay, đặc biệt là các hợp đồng có yếu tố tích lũy hoặc liên kết đầu tư, việc hoàn thành nghĩa vụ đóng phí không đồng nghĩa với việc hợp đồng chắc chắn duy trì hiệu lực đến hết thời hạn bảo hiểm.

Sau khi khách hàng ngừng đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hợp đồng nếu trong tài khoản hợp đồng còn đủ tiền để chi trả các khoản chi phí phát sinh định kỳ. Những khoản phí này thường bao gồm phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng và một số chi phí khác theo quy định.

Khi giá trị tài khoản giảm dần theo thời gian và không còn đủ để khấu trừ các khoản phí bắt buộc, hợp đồng sẽ mất hiệu lực. Khi đó, quyền lợi bảo hiểm cũng chấm dứt hoặc bị ảnh hưởng tùy theo quy định của từng sản phẩm.

Để dễ hình dung, giả sử một khách hàng tham gia bảo hiểm với thời hạn đóng phí 15 năm. Sau 10 năm, người này đã đóng tổng cộng khoảng 150 triệu đồng và giá trị tích lũy trong hợp đồng còn khoảng 146 triệu đồng.

Nếu từ thời điểm đó khách hàng ngừng đóng phí nhưng cũng không hủy hợp đồng hay rút tiền, công ty bảo hiểm vẫn tiếp tục cung cấp quyền lợi bảo vệ. Tuy nhiên, mỗi tháng hợp đồng sẽ bị trừ các khoản phí theo quy định.

Trong điều kiện bình thường, số tiền tích lũy này có thể giúp hợp đồng duy trì thêm khoảng 20 năm. Nghĩa là nếu khách hàng dừng đóng phí ở tuổi 47, hợp đồng có thể còn hiệu lực đến khoảng 67 tuổi. Sau đó, khi giá trị tài khoản không còn đủ để chi trả các khoản phí, hợp đồng sẽ mất hiệu lực dù trên giấy tờ thời hạn bảo hiểm có thể kéo dài đến 99 tuổi.

Trên thực tế, điều quan trọng không chỉ là đã đóng bao nhiêu năm mà còn là giá trị hợp đồng còn lại bao nhiêu, các khoản phí đang được khấu trừ như thế nào và hợp đồng có đủ nguồn tiền để tiếp tục duy trì hiệu lực hay không.

Với người tham gia bảo hiểm, một trong những việc cần thiết là thường xuyên kiểm tra tình trạng hợp đồng, theo dõi giá trị tài khoản và đọc kỹ các thông báo từ doanh nghiệp bảo hiểm.

Đặc biệt, trước khi quyết định ngừng đóng phí, khách hàng nên tìm hiểu rõ hợp đồng của mình sẽ được duy trì trong bao lâu, các khoản phí nào vẫn tiếp tục phát sinh và điều kiện để hợp đồng không bị mất hiệu lực.

Bảo hiểm nhân thọ là một sản phẩm tài chính dài hạn, có thể kéo dài hàng chục năm. Chỉ một hiểu lầm nhỏ về cách vận hành của hợp đồng cũng có thể khiến người tham gia đánh mất những quyền lợi mà họ đã dành nhiều năm tích lũy để có được.