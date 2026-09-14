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Dòng người đội mưa tầm tã đến viếng Thiếu tá Trần Văn Tùng

Minh Đức
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Cơn mưa trắng trời sáng 14/9 không ngăn được dòng người từ nhiều nơi tìm về xã Vũ Thư (Hưng Yên) tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng. Anh đã hy sinh khi lao xuống dòng Trà Lý cứu người, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và đồng đội.

Tình cảm bao la của người dân đối với Thiếu tá hy sinh

Lễ viếng Thiếu tá Trần Văn Tùng được tổ chức tại quê nhà, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên

Từng đoàn người đội mưa chờ vào viếng Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Ngay từ 7h30 sáng, không gian tang lễ chan cùng những giọt nước mắt và những ánh mắt tiếc thương. Trong mưa, từng đoàn người kiên nhẫn xếp hàng chờ vào viếng. Nỗi đau quá lớn khi anh ra đi ở tuổi 39, nhưng hơi ấm từ sự đồng cảm, sẻ chia của bà con cô bác chính là điểm tựa lớn nhất giúp gia đình trụ vững.

Thông tin về tang lễ Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Nhớ lại những ngày thấp thỏm ngóng tin anh, chị Đàm Thị Loan, vợ anh Tùng đã khiến bao người xúc động bởi lòng tự trọng và sự trân trọng tình cảm cộng đồng. Nhận được vô số lời hỏi thăm cùng những khoản hỗ trợ gửi về, chị cúi đầu trân trọng cảm ơn nhưng xin phép dừng nhận mọi đóng góp vật chất, chỉ mong nhận lại những lời cầu nguyện để tập trung đưa anh trở về.

Giữa hoảng loạn và đớn đau, sự tinh tế, kiên cường của người hậu phương càng làm trọn vẹn thêm hình ảnh một gia đình quân nhân mẫu mực.

Người dân ngậm ngùi trước sự hy sinh của Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Thiếu tá Trần Văn Tùng ra đi để lại ngôi nhà mới xây còn ngổn ngang khoản nợ chắt chiu, là người vợ trẻ gánh vác việc nhà và hai con nhỏ dại: Trong túi áo anh ngày gặp nạn vẫn còn nguyên chiếc phong bì thưởng đầu năm học mới của đơn vị dành cho con gái lớn học lớp 2, món quà anh nâng niu trên đường về nhưng chưa kịp trao tận tay con.

Tiếng hỏi thơ dại: Cậu con trai 4 tuổi vẫn ngơ ngác hỏi "Bố đâu rồi, sao đêm muộn bố chưa về?", khiến bất kỳ ai có mặt tại tang lễ cũng không thể nén nổi dòng nước mắt.

Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987) - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3, đã hy sinh ngày 12/9/2026 khi lao xuống sông Trà Lý, khu vực cầu Bo, để cứu một người gặp nạn.

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