Dòng người đội mưa tầm tã đến viếng Thiếu tá Trần Văn Tùng

Ngay từ 7h30 sáng, không gian tang lễ chan cùng những giọt nước mắt và những ánh mắt tiếc thương. Trong mưa, từng đoàn người kiên nhẫn xếp hàng chờ vào viếng. Nỗi đau quá lớn khi anh ra đi ở tuổi 39, nhưng hơi ấm từ sự đồng cảm, sẻ chia của bà con cô bác chính là điểm tựa lớn nhất giúp gia đình trụ vững.