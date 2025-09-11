Một buổi chiều tháng 10/2023, khi đang chăm sóc hoa trên ban công, ông Lý, cán bộ kỹ thuật nghỉ hưu ở một nhà máy dệt may ở Thiên Tân, Trung Quốc, bất ngờ nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Nội dung tin nhắn thông báo tài khoản của ông nhận được khoản tiền 8 triệu NDT. Người gửi là một cái tên quen thuộc: Lâm Vũ Đồng – nữ đồng nghiệp từng biến mất suốt 30 năm trước, mang theo cả khoản cho vay lớn nhất cuộc đời ông.

Món nợ từ năm 1993

Tháng 3/1993, ông Lý được điều động về làm trưởng phòng kỹ thuật tại một nhà máy dệt trong thành phố. Tại đây, ông quen Lâm Vũ Đồng, nữ kế toán phòng Tài chính, kém ông 3 tuổi. Khi ấy, cuộc sống của bà rất khó khăn: chồng đi làm xa, một mình nuôi con trai 7 tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Một lần, nữ đồng nghiệp này bất ngờ tìm đến ông Lý vay tiền để đầu tư buôn bán quần áo. Dù số tiền 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) lúc đó tương đương nhiều năm lương, ông Lý vẫn quyết định giúp đỡ vì lời hứa của đồng nghiệp: “Tôi nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi trong vòng 3 năm”, bà Lâm khẳng định.

Khoản nợ 1 triệu NDT cùng sự im lặng của bà khiến gia đình ông Lý rơi vào khủng hoảng. Ông phải vay tiền ngân hàng để chi trả nhiều khoản chi rồi lại phải gồng gánh lãi suất, làm thêm cả ngày lẫn đêm để trả nợ. Suốt nhiều năm sau đó, ông Lý sống trong hoài nghi và thất vọng.

Bất ngờ sau 3 thập kỷ

Tháng 10/2023, đúng 30 năm sau, số tiền 1 triệu NDT bất ngờ trở lại tài khoản của ông Lý. Khi gọi đến số điện thoại mà đối phương để lại, ông nghe thấy giọng quen thuộc. Ở đầu dây bên kia, bà Lâm nghẹn ngào: “Anh Lý, em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy. 30 năm qua, em chưa bao giờ quên món nợ này”.

Theo lời kể, sau khi rời bỏ thành phố năm 1995, bà Lâm cùng con trai vào phía Nam, đổi tên để tránh nợ. Bà làm đủ nghề – từ công nhân, bán hàng rong đến mở một quán ăn nhỏ – để nuôi con và dành dụm tiền trả nợ.

Không chỉ chuyển lại 1 triệu NDT, người phụ nữ này còn khẳng định sẽ trả thêm cả lãi cho ông Lý. Số tiền lãi này sẽ được bà gửi trong vòng vài năm.

Ảnh minh họa: internet

3 ngày sau cuộc điện thoại, ông Lý đến cửa hàng của bà Lâm ở Hàng Châu. Gặp lại sau 30 năm, ông Lý gần như không nhận ra nữ đồng nghiệp năm xưa. Trong căn bếp nhỏ, bà nấu vài món mời “ân nhân”, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi.

Theo lời bà Lâm, con trai bà hiện là kỹ sư phần mềm ở Thâm Quyến, tự lập và thường xuyên động viên mẹ trả nợ. “Nó nói dù phải bán hết tài sản, mẹ cũng phải trả cho xong món nợ này”, bà kể.

Nghe chuyện, ông Lý cũng gạt bỏ những khúc mắc bao nhiêu năm và tha thứ cho bà Lâm. 2 năm sau cuộc gặp mặt đó, bà Lâm giữ lời hứa, chuyển thêm 400.000 NDT tiền lãi cho ông Lý.

Sau 3 thập kỷ, món nợ khổng lồ từng khiến một gia đình lâm vào bế tắc cuối cùng cũng được trả đủ. Ông Lý thừa nhận, sự kiên trì của Lâm Vũ Đồng đã giúp ông lấy lại niềm tin vào con người: “Hành động của bà ấy đáng được tôn trọng. Dù sai lầm trong quá khứ, bà ấy vẫn chọn cách đối diện và giữ trọn chữ tín”. Câu chuyện trên không chỉ chấm dứt ân oán của 2 người, mà còn để lại bài học sâu sắc về sự chính trực và bài học trách nhiệm trong cuộc đời.

(Theo Sohu)