Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ giám định ADN, lực lượng chức năng Đồng Nai phát hiện bức ảnh người lính cùng nhiều di vật, qua đó phát thông báo tìm thân nhân.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, đơn vị đang tìm thân nhân của một liệt sĩ chưa xác định danh tính sau khi phát hiện nhiều di vật đặc biệt trong quá trình khai quật mộ, lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom (Đồng Nai).

Bức ảnh chân dung nam thanh niên mặc quân phục, đội mũ bộ đội.

Trước đó, sáng 30/6, trong quá trình khai quật mộ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai phát hiện nhiều di vật được cho là của một liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Các di vật được tìm thấy gồm một dây lưng bản lớn, một dây lưng nhỏ, một bình tông đựng nước và một cuốn album ảnh đã cũ.

Đặc biệt, trên bình tông còn khắc dòng chữ “Dươn Viet 12-72 B + S” cùng nhiều ký hiệu khác. Trong cuốn album còn lưu giữ nhiều bức ảnh các thiếu nữ và một tấm ảnh chân dung nam thanh niên mặc quân phục, đội mũ bộ đội. Lực lượng chức năng nhận định đây rất có thể là chân dung của chính liệt sĩ.

Trong cuốn album lưu giữ nhiều bức ảnh các thiếu nữ.

Dù đã nằm dưới lòng đất nhiều thập kỷ, nhiều bức ảnh trong cuốn album vẫn còn có thể nhận diện được khuôn mặt nhân vật, trở thành manh mối quý giá để tìm kiếm thân nhân.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, việc tìm thấy những kỷ vật này mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ thông qua đối chiếu thông tin từ gia đình và kết quả giám định ADN.

Đơn vị mong người dân chia sẻ rộng rãi thông tin, đặc biệt tới các gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh nhưng chưa xác định được nơi an táng hoặc danh tính.

Gia đình hoặc người có thông tin liên quan có thể liên hệ Trung tá Vũ Duy Quyền - Ban Chỉ huy Quân sự phường Trảng Bom, số điện thoại 0975.573.753 để phối hợp xác minh.

Các di vật được tìm thấy gồm một dây lưng bản lớn, một dây lưng nhỏ, một bình tông đựng nước và một cuốn album ảnh đã cũ.

Liên quan đến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cũng trong ngày 30/6, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ đón 62 hài cốt liệt sĩ cùng Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố) trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).

Sau 105 ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, Đội K72 đã vượt qua nhiều khó khăn, phối hợp làm tốt công tác dân vận, đối ngoại và tìm kiếm, cất bốc được 62 hài cốt liệt sĩ đưa về Tổ quốc.

Sau lễ đón tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh), đoàn xe đưa các hài cốt liệt sĩ về quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước để chuẩn bị lễ truy điệu, an táng.

Trên quãng đường gần 100 km, hàng nghìn người dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang đã đứng dọc hai bên đường, tay cầm cờ Tổ quốc, lặng lẽ chào đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ.