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Đồng Nai: Thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong

Văn Quân
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Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ thảm án khiến 3 người chết, một người bị thương nặng. Các nạn nhân là người trong một gia đình tại xã Bình Minh.

Sáng 3/9, thông tin từ UBND xã Bình Minh, TP. Đồng Nai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Trong đó, 3 người tử vong, một người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thảm án Đồng Nai: 4 Người trong gia đình thương vong , điều tra vẫn đang diễn ra - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án (ảnh người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1h30 cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.
Các nạn nhân tử vong gồm người phụ nữ sinh năm 1990 và hai con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025. Còn người chồng bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo UBND xã Bình Minh, nguyên nhân, động cơ và diễn biến vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ.

Sau khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, thu thập các dấu vết phục vụ điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Đồng Nai: Thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong - Ảnh 2.Thi hành lệnh bắt Võ Lại SN 1977

Các lệnh và quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn thi hành.

Tags

Đồng Nai

xã Bình Minh

điều tra

gia đình

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