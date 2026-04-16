Đồng Nai sắp làm dự án hơn 2 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử, dài trên 40 km đi qua loạt địa bàn trọng điểm

Lễ Lễ |

Dự án này có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 60.000 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD), trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 4.300 tỷ đồng.

Một góc tỉnh Đồng Nai.

Ngày 15/4, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hòa đã ban hành thông báo về chủ trương thu hồi đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, việc tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập, đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ, tăng tính chủ động và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2026, đơn vị sẽ phối hợp với các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước tổ chức khảo sát thực địa; thu thập thông tin về đất đai, nhà ở, công trình, cây trồng và các tài sản liên quan thuộc diện thu hồi. Đây là cơ sở để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sát với thực tế. Trung tâm cũng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Dự án metro Đồng Nai có chiều dài hơn 41 km, đi qua nhiều khu vực trọng điểm, với tổng diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 192,5 ha. Khi hoàn thành, tuyến metro này sẽ tăng cường kết nối liên vùng, đặc biệt với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, qua đó mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ theo hướng hiện đại.

Trước đó, vào tháng 12/2025, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua nghị quyết giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai và Sân bay Long Thành.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Tổng chiều dài tuyến metro phía Đồng Nai khoảng 41,4 km, được chia làm 3 đoạn chính: đoạn 1 từ ga S0 đến ga Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (ga SC) có chiều dài khoảng 6,1 km; đoạn 2 từ ga SC đến nhà ga SA (tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành) có chiều dài khoảng 28,2 km; đoạn 3 kết nối vào Sân bay Long Thành dài khoảng 7,1 km.

Tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h (90 km/h trong hầm) và tốc độ vận hành tối đa là 110 km/h (80 km/h trong hầm).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 60.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 4.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2025–2029.

Việc triển khai tuyến metro được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp quan trọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ, đồng thời tăng cường kết nối và khai thác hiệu quả hai sân bay lớn là Tân Sơn Nhất và Long Thành theo hướng nhanh chóng, thuận tiện.

