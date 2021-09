Đồng Nai: Làm rõ vụ tình nguyện viên chốt kiểm soát "vùng xanh" dùng roi mây đánh người say xỉn

Sáng 1/9, liên quan đến vụ một người đàn ông bị đánh tại chốt bảo vệ "vùng xanh" ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai), ông Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin về vụ việc này.

Cụ thể, theo ông Đạt, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một người đàn ông tên Trương Văn B (47 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) bị lực lượng trực chốt đánh gây thương tích vào tối 29/8. Nhận thông tin này, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu địa phương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, Công an tỉnh Đồng Nai xác định vào đêm 29/8, một phụ nữ (được xác định là vợ ông B) dắt theo con trai ra chốt kiểm soát "vùng xanh" (do ấp tự xây dựng và các tình nguyện viên tham gia trực chốt) để cầu cứu. Người phụ nữ này trình bày, chồng nhậu nhẹt say xỉn về rồi đánh con gây thương tích.



Thấy vậy, lực lượng tình nguyện viên tại chốt bảo vệ vùng xanh đã kêu ông B ra và dùng roi mây đánh vào người ông B để yêu cầu ông B không nhậu nhẹt, đánh con. Vụ việc này đã được đăng tải lên mạng xã hội nên công an đã vào cuộc điều tra.

Vết thương trên chân ông B. (Ảnh: Xuân Thời)

"Chúng tôi đã xác định được là các tình nguyện viên do tức giận về cách hành xử của ông B nên đã dùng roi đánh ông B. Công an đã yêu cầu lực lượng tình nguyện, địa phương đến xin lỗi gia đình ông B và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho gia đình.

Chốt "vùng xanh" do người dân tự phân công nhau trực và chốt này không có lực lượng công an tham gia", ông Đạt nhấn mạnh.

Về vụ việc này, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh nói rằng, người dân có sai thì chỉ chấn chỉnh xử phạt hành chính. Còn lực lượng công an không được phép làm sai.

Yêu cầu phường xã chấn chỉnh lại lực lượng tại các chốt, dù là công an hay tình nguyện viên. Không được vì nóng nảy mà ứng xử sai với người dân.

Vì ứng xử không khéo sẽ tạo nên sự bức xúc đối với người dân. Với dân là phải lễ phép, trân trọng, có trách nhiệm giáo dục, xử phạt theo quy định pháp luật.