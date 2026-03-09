Đồng minh Mỹ tính toán đưa 2 tàu sân bay đến Trung Đông, ông Trump thẳng thừng nói: "Không cần!"

Tổng thống Donald Trump ngày 7/3 cho biết, Anh đang "suy nghĩ nghiêm túc" về việc điều 2 tàu sân bay đến Trung Đông. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói thêm rằng Mỹ không cần chúng để giành phần thắng trong cuộc chiến với Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ "ghi nhớ" việc Anh thiếu sự ủng hộ trong cuộc xung đột với Iran.

"Vương quốc Anh, đồng minh từng rất tuyệt vời của chúng ta, có lẽ là tuyệt vời nhất trong số họ, cuối cùng cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về việc đưa 2 tàu sân bay đến Trung Đông", ông Trump cho biết.

"Không sao đâu, Thủ tướng Starmer, chúng tôi không cần chúng nữa — Nhưng chúng tôi sẽ ghi nhớ. Chúng tôi không cần những người tham gia vào cuộc chiến sau khi chúng tôi đã thắng!"

Bài đăng này xuất hiện sau khi Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào hôm 7/3 rằng họ đang chuẩn bị cho tàu sân bay Prince of Wales để sẵn sàng triển khai. Tuy nhiên, một quan chức Anh cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc liệu có gửi tàu này đến Trung Đông hay không.

Theo Reuters, ông Trump đã liên tục chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer, đồng thời ám chỉ rằng ông Starmer đã góp phần hủy hoại mối quan hệ thân thiết mang tính lịch sử giữa 2 nước, sau khi London ngăn cản Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tấn công Iran trong giai đoạn đầu.

Thủ tướng Anh bảo vệ lập trường

Thủ tướng Starmer đã bảo vệ quyết định không cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để hỗ trợ các đợt tấn công ban đầu vào Iran. Ông khẳng định mình cần được đảm bảo rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng phải hợp pháp và được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Sau đó, ông đã cấp phép cho lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh cho những gì ông gọi là các cuộc tấn công phòng thủ chống lại tên lửa Iran tại các kho chứa hoặc bệ phóng.

Khi được hỏi về những bình luận của ông Trump, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper trả lời đài Sky News hôm 8/3 rằng: "Điều tôi học được khi làm công việc này là bạn phải tập trung vào thực chất chứ không phải các bài đăng trên mạng xã hội".

"Chúng tôi sẽ không hành động dựa trên những lời lẽ đao to búa lớn hay cường điệu. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi việc dựa trên những quyết định thực tế, bình tĩnh và vững chắc. Bởi vì tôi nghĩ bản sắc của người Anh nói chung là làm việc một cách nghiêm túc và kiên định".

Đầu năm nay, ông Starmer cũng từng chỉ trích mong muốn mua lại đảo Greenland của ông Trump và cho rằng những bình luận của ông Trump về việc quân đội châu Âu né tránh chiến đấu ở tiền tuyến trong cuộc chiến tại Afghanistan là "thực sự gây kinh hoàng".