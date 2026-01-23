HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đồng loạt bắt giữ Nguyễn Thị Khuyên và nhiều người khác trong một chuyên án liên tỉnh

Duy Anh |

Cảnh sát vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh và bắt giữ nhóm đối tượng liên quan.

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với:

Nguyễn Công Dân, sinh năm 1987, trú tại xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang; Đặng Văn Phúc, sinh năm 1974, trú tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nông Văn Danh, sinh năm 1988, trú tại xã Bằng Thành; Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm 1980, trú tại xã Tân Thành; Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1970, trú tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng loạt bắt giữ Nguyễn Thị Khuyên và nhiều người khác trong một chuyên án liên tỉnh - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn khu vực giáp ranh giữa xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang và xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh trên.

Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng, thu giữ 66,899 gam ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đồng loạt bắt giữ Nguyễn Thị Khuyên và nhiều người khác trong một chuyên án liên tỉnh - Ảnh 2.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ buôn bán quần áo Trịnh Thị Hóa
Tags

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt giữ

khởi tố

bắt tạm giam

Chuyên án

Phụ nữ

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại