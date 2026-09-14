Đồng lãnh đạo đảng Thay thế cho Đức (AfD) Alice Weidel khẳng định, người di cư Ukraine phải rời khỏi Đức, nhất là nam giới ở độ tuổi chiến đấu.

Đồng lãnh đạo đảng AfD, bà Alice Weidel.

Ukraine đã ban bố tổng động viên ngay sau khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, đồng thời cấm hầu hết nam giới khỏe mạnh từ 22 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, hàng chục nghìn người đã vượt biên trái phép và đến các nước Liên minh châu Âu (EU).

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang, Đức là điểm đến hàng đầu của người di cư Ukraine trong khối. Nước này đã tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với kênh truyền thông cánh hữu AUF1 của Áo, đồng lãnh đạo đảng AfD Alice Weidel đã phản đối việc nhập tịch cho những người “thực ra nên bị trục xuất về nước”, bao gồm “hơn 1 triệu người Ukraine ở đây đang nhận "trợ cấp công dân" (tiền trợ cấp phúc lợi)”.

Bà Weidel mô tả gánh nặng của việc tiếp tục trợ cấp nhà nước cho người di cư Ukraine là "không thể duy trì được", đồng thời nhấn mạnh họ nên trở về quê hương.

“Đặc biệt là những thanh niên Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ - chúng ta đang nói đến hàng trăm nghìn người - những thanh niên đó thực sự nên quay trở lại quân ngũ", vị chính trị gia cánh hữu nói.

Bà Weidel cũng cam kết, nếu đảng AfD lên nắm quyền ở Đức, họ sẽ "ngừng thanh toán cho Ukraine và tất cả các hình thức hỗ trợ chiến tranh, đồng thời sẽ yêu cầu Ukraine hoàn trả một khoản tiền đáng kể".

Vào tháng 6/2026, bà cũng nói tương tự, Ukraine nên bồi thường cho Đức vì vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream năm 2022, mà chính quyền Đức cho là do một nhóm nhỏ các phần tử bất hảo người Ukraine gây ra.

Vào thời điểm đó, vị chính trị gia này giải thích, Đức đã "chịu thiệt hại rất lớn... do mất nguồn nhiên liệu hóa thạch giá rẻ của Nga", được vận chuyển qua các đường ống ngầm dưới nước.

Trong những tháng gần đây, các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy, AfD là đảng được yêu thích nhất ở Đức, nhận được sự ủng hộ của 28% số người được hỏi.

Vào ngày 6/9, đảng cánh hữu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp bang ở Saxony-Anhalt với 43,8% số phiếu.

Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz về thứ hai với chỉ 17,2%.

Trong khi đó, chính phủ liên minh đương nhiệm, bao gồm cả Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đã tăng cường áp lực lên những người Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự.

Vào tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt tuyên bố, Đức sẽ ngừng cấp quy chế bảo vệ tạm thời tự động cho những người Ukraine trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Trong bối cảnh thương vong ngày càng gia tăng, các nhóm cưỡng bức lao động ở Ukraine ngày càng dựa vào chiến thuật huy động mạnh tay, thường được gọi là "bắt cóc đưa lên xe buýt".

Đàn ông bị bắt cóc ngay trên đường phố, nơi làm việc và khu dân cư, bằng chứng là hàng trăm video lan truyền trên mạng.

Chiến dịch này đã gây ra các cuộc đụng độ bạo lực với dân thường, và thậm chí là bạo loạn trong một số trường hợp.

Nga đã cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine và những người ủng hộ phương Tây của họ sẵn sàng chiến đấu chống lại Nga "đến người Ukraine cuối cùng".