Dòng iPhone 16: Kích thước màn hình phiên bản Pro Max 6,9 inch và nút chụp điện dung mới

Tuy nhiên, Apple vẫn chưa từ bỏ việc giới thiệu các nút nằm ngang với khung bên, vì một rò rỉ mới từ nguồn của trang MacRumors cho thấy, công ty có thể giảm tham vọng về nút điện dung của mình và trang bị cho tất cả các mẫu iPhone 16 Nút Chụp mới tại vị trí của phím nguồn hiện nay. Ngoài ra, Apple có thể nâng kích thước màn hình của dòng iPhone 16 Pro.

Những đặc điểm thiết kế mới của iPhone 16 và iPhone 16 Pro đáng mong đợi

Màn hình iPhone 16 Pro Max lớn hơn 6,9 inch

Màn hình iPhone 16 Pro lớn hơn 6,3 inch

Bố trí camera dọc trên iPhone 16 và 16 Plus

Nút bấm điện dung trên dòng iPhone 16 Pro

Nút chụp điện dung trên tất cả các phiên bản thuộc dòng iPhone 16

Thiết kế không nút bấm của iPhone 16

Phiên bản iPhone 16 Pro ra mắt vào năm 2024 sẽ giữ nguyên tính năng Nút hành động, nhưng Apple được cho là sẽ cố gắng làm cho nút này có điện dung và phẳng với bề mặt khung bên của iPhone mới nằm trong một phần của dự án có tên "Atlas". Đây có thể là một bước tiến tới thiết kế của chiếc iPhone không nút bấm, không cổng kết nối được đồn đại, hoặc đơn giản là một tính năng nổi bật mà Apple sẽ tạo sự khác biệt cho iPhone 16 so với đối thủ hoặc phiên bản tiền nhiệm của nó.

Các chuyên gia công nghệ cho rằng, những phát triển này vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu và Apple có kế hoạch B để dự phòng nếu phần cứng của các phím hành động và chụp điện dung mới không hoạt động như mong muốn.

Dự án phím điện dung "Bongo" mà Apple dường như đã từ bỏ trên dòng iPhone 15 sẽ giới thiệu các phím nguồn và âm lượng điện dung, nhưng rõ ràng hãng này đã quyết định rằng, các nút âm lượng sẽ giữ nguyên như cũ. Các nút Hành động và Chụp phẳng trên dòng iPhone 16 được cho là sẽ nhạy với áp lực và phản ứng theo lực tác dụng lên chúng, tạo ra phản hồi xúc giác.

Màn hình iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max lớn hơn

Vì bộ máy ảnh zoom quang học Tetraprism 5x của Apple được cho là sẽ được tích hợp trên iPhone 16 Pro vào năm tới, công ty sẽ cần nhiều không gian hơn so với bên trong thiết bị 6,1 inch để lắp mô-đun lớn hơn. Được biết, hãng đã giải quyết vấn đề hóc búa này một cách đơn giản, bằng cách tăng đường chéo màn hình của iPhone 16 Pro lên 6,3 inch so với màn hình 6,1 inch hiện tại.

Tuy nhiên, điều này sẽ để lại sự khác biệt về kích thước màn hình nhỏ hơn giữa iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max và chiếc iPhone đắt nhất của hãng sẽ không có tính năng zoom quang học độc quyền mà phiên bản tiền nhiệm của nó hiện có. Làm thế nào Apple có thể giải quyết thách thức này? Tất nhiên là chỉ còn cách tăng màn hình iPhone 16 Pro Max lên 6,9 inch và giữ nguyên sự khác biệt về kích thước.

Mặt khác, iPhone 16 và 16 Plus được cho là sẽ giữ nguyên kích thước màn hình 6,1 inch và 6,7 inch, vì vậy nếu những tin đồn này xảy ra từ giai đoạn lập kế hoạch đến giai đoạn sản xuất, Apple sẽ đưa ra sự phân mảnh sâu hơn giữa các mô hình iPhone của mình. iPhone 16 và 16 Plus được cho là sẽ đi kèm với bố cục camera dọc mà lần cuối Apple sử dụng cho các mẫu iPhone 12 rẻ hơn, thay vì bố trí camera chéo ở mặt sau của iPhone 15 và 15 Plus.

Ngay cả khi chỉ một số tin đồn về iPhone 16 và iPhone 16 Pro này thành hiện thực, chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự thay đổi khá mạnh mẽ về thiết kế iPhone, sau tất cả những điểm mới lạ như khung titan, Nút hành động hoặc cổng USB-C mà Apple đã giới thiệu trên dòng iPhone 15.