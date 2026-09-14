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Đồng đội, người thân đội mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng tử nạn khi cứu dân

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG
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Giữa cơn mưa nặng hạt, người dân và đồng đội lặng lẽ đến tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu người.


Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 1.

Sáng 14/9, tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, trời liên tục mưa lớn. Trong cơn mưa tầm tã, người thân, đồng đội và người dân có mặt từ sớm để tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử.(Ảnh: Tiến Thắng)

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 2.

Đoàn cán bộ lãnh đạo Quân khu 3 đến viếng Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 3.

Đoàn viếng của Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu. (Ảnh: Khánh Linh)

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 4.

Thân nhân, đồng đội và người dân xếp hàng dưới trời mưa nặng hạt chờ vào viếng. (Ảnh: Tiến Thắng)

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 5.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức quân đội do Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568 làm Trưởng ban. (Ảnh: Khánh Linh)

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 6.

Cơn mưa khiến không khí tang lễ càng thêm trầm lắng. (Ảnh: Khánh Linh)

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 7.

Dưới trời mưa lớn, đoàn người vẫn kiên nhẫn đội mưa chờ vào viếng. (Ảnh: Tiến Thắng)

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 8.

Nhiều người dân khu vực đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 9.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trao quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho người sĩ quan trẻ Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 10.

Trung tá Trần Văn Tùng ra đi, để lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ, con gái lớn đang học lớp 2, con trai mới 4 tuổi.

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 11.

Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và người dân địa phương. (Ảnh: Khánh Linh)

Tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh dũng cảm cứu người Giữa dòng nước lũ - Ảnh 12.

Lễ viếng Trung tá Trần Văn Tùng diễn ra từ 7h30 đến 14h15 ngày 14/9; lễ truy điệu, tiễn đưa lúc 14h25 và lễ an táng được tổ chức tại quê nhà vào chiều cùng ngày. (Ảnh: Khánh Linh)

Khoảng 9h40 ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987; Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên) đi qua khu vực cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên thì phát hiện anh Đ.V.L. (SN 1996) có biểu hiện muốn tự tử.

Thiếu tá Tùng cùng một người dân tiếp cận, thuyết phục, động viên L. từ bỏ ý định dại dột. Nam thanh niên sau đó đồng ý để anh Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi anh Tùng quay lại lấy xe máy, L. bất ngờ bỏ chạy và nhảy xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục, lao xuống dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Anh tiếp cận được L. nhưng cả hai sau đó bị dòng nước cuốn mất tích.

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, khoảng 18h ngày 13/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng tại khu vực sông Trà Lý, cách cầu Bo khoảng 350m về phía hạ lưu.

Ngày 14/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ký Quyết định số 415 truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

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Tags

Văn Tùng

Quân khu 3

Hưng Yên

sông Trà Lý

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