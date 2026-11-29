Trận động đất mạnh 5 độ richter xảy ra tại khu vực Los Angeles (Mỹ) khiến nhiều hạng mục bên trong sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) bị hư hại. Kính trên cao vỡ vụn, trần nhà bung ra, đường ống nước bị bục khiến hành khách không khỏi hoảng loạn.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào sáng 28/11, với tâm chấn tại khu vực Manhattan Beach, bang California. Rung chấn kéo theo hơn 40 dư chấn, khiến nhiều khu vực trong thành phố cảm nhận rõ sự rung lắc.

Tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), một số hạng mục bên trong nhà ga bị ảnh hưởng. Ít nhất 3 ô cửa kính lớn phía trên, hướng ra khu vực bãi đỗ xe, đã vỡ. Nhân viên sân bay buộc phải phong tỏa một phần lối đi tại Nhà ga số 7 để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Ảnh: Caylo Seals/Getty Images

Ảnh: AFP

Không dừng lại ở đó, nhiều hành khách cho biết các tấm trần nhà bị bung khỏi vị trí. Một người dùng Instagram còn đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đường ống nước trên trần bị vỡ, khiến nước tràn xuống khu vực bên dưới.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều mảnh kính vỡ nằm rải rác, các khu vực bị ảnh hưởng phải tạm thời ngăn cách. Sự cố xảy ra đúng dịp cao điểm đi lại trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, khiến tình hình tại sân bay càng thu hút sự chú ý.

Đáng chú ý, động đất còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không. Khi một máy bay của hãng Delta đang tiếp cận đường băng LAX để hạ cánh, kiểm soát viên không lưu đã phát lệnh yêu cầu phi công hủy hạ cánh và thực hiện thao tác bay vòng (go-around).

Trong đoạn ghi âm liên lạc, kiểm soát viên thông báo: “Delta 1972, go around. We're having a big earthquake” (Delta 1972, hãy bay vòng lại. Chúng tôi đang xảy ra một trận động đất lớn).

Clip: X

Máy bay sau đó thực hiện bay vòng và hạ cánh an toàn. Đây là biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn trong lúc nhân viên sân bay kiểm tra tình trạng đường băng sau rung chấn.

Ngay sau động đất, Sở Cứu hỏa Los Angeles kích hoạt chế độ ứng phó động đất, huy động lực lượng từ 106 trạm cứu hỏa trên toàn thành phố để kiểm tra các công trình và cơ sở hạ tầng, đánh giá nguy cơ hư hại.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực trong thành phố. Lực lượng cứu hỏa được triển khai để đánh giá những ảnh hưởng có thể xảy ra. Đến thời điểm cập nhật, thành phố chưa ghi nhận thương vong nghiêm trọng hoặc thiệt hại kết cấu công trình đáng kể.

Theo USGS, tính đến 14h ngày 28/11, khu vực đã ghi nhận khoảng 40 dư chấn sau trận động đất chính. Nhà địa chấn học Lucy Jones nhận định hoạt động dư chấn có phần dày đặc hơn mức trung bình, nhưng vẫn nằm trong phạm vi thông thường.

Cơ quan Khảo sát Địa chất California cảnh báo dư chấn có thể tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới, thậm chí kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Chính quyền thành phố Manhattan Beach cũng khuyến cáo người dân chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các rung chấn tiếp theo, đồng thời xác nhận không có nguy cơ sóng thần tại thời điểm đưa ra thông báo.

Sau khi kiểm tra tình hình trên toàn thành phố, Sở Cứu hỏa Los Angeles thông báo không ghi nhận thương tích nghiêm trọng hay thiệt hại kết cấu công trình đáng kể và kết thúc chế độ ứng phó động đất.

Nguồn: The Guardian