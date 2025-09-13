HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Động đất mạnh 7,1 độ richter gần bờ biển Nga, cảnh báo sóng thần

Phương Anh/VTC News |

Một trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra gần bờ biển phía đông vùng Kamchatka của Nga hôm 13/9.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ), trận động đất nằm ở độ sâu 10 km. Trong khi đó Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) ước tính trận động đất có cường độ 7,4 độ richter, với độ sâu 39,5 km.

Động đất mạnh 7,1 độ richter gần bờ biển Nga, cảnh báo sóng thần.

Hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết có nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất này.

Tuy nhiên, teo đài truyền hình NHK, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết ở phía tây nam Bán đảo Kamchatka, gần Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Bán đảo Kamchatka của Nga từng xảy ra 5 trận động đất mạnh - trận lớn nhất có cường độ 7,4 độ richter - vào ngày 20/7/2025.

* Tiếp tục cập nhật...

Khi cả châu Âu giảm nhập, một nước EU 'ngược dòng' lập kỷ lục mua khí đốt Nga
Tags

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

động đất

Sóng Thần

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại