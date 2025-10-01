Động đất 6,9 độ rung chuyển Philippines: Ít nhất 26 người thiệt mạng, 147 người bị thương, hàng chục công trình sập đổ

Một trận động đất mạnh 6,9 độ richter xảy ra ngoài khơi thành phố Cebu (Philippines) vào tối 30/9 đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và nhiều công trình hư hại nghiêm trọng. Đây được xem là một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất của quốc gia này trong năm 2025.

Ảnh: AFP

Theo Cơ quan Giảm nhẹ Rủi ro và Quản lý Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), tính đến sáng 1/10, ít nhất 147 người bị thương sau trận động đất. Cơ quan này cũng ghi nhận 22 tòa nhà tại khu vực miền Trung Philippines bị hư hại hoặc sụp đổ, trong đó có 4 tòa nhà bị đổ hoàn toàn, 3 trụ sở chính quyền địa phương bị phá hủy, cùng 6 cây cầu và 1 tuyến đường bị gián đoạn lưu thông.

Ông Alfie Reynes, Phó Thị trưởng thị trấn San Remigio, trong cuộc phỏng vấn với đài DZMM radio, xác nhận riêng tại địa phương đã có 22 người tử vong. Một quan chức khác trao đổi với Reuters cũng cho biết thêm, riêng tại tỉnh Cebu đã ghi nhận ít nhất 21 trường hợp tử vong, song con số này vẫn đang được xác minh.

Ảnh: AFP

Trận động đất xảy ra ngay trước 22h ngày 30/9 (giờ địa phương), khiến toàn bộ khu vực Cebu và các vùng lân cận mất điện diện rộng. Hàng nghìn người dân phải đổ ra đường để đảm bảo an toàn. Nhiều nhân viên tại các tòa nhà văn phòng, trong đó có các trung tâm chăm sóc khách hàng, đã khẩn cấp sơ tán khi mặt đất rung lắc dữ dội.

Tờ New York Times trước đó đưa tin ít nhất 37 người bị thương cùng nhiều công trình hạ tầng, bao gồm cầu và tòa nhà, bị ảnh hưởng nặng nề. Các cơ quan theo dõi địa chấn quốc tế xác định tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, kèm theo nhiều dư chấn, trong đó mạnh nhất đạt 6 độ richter.

Tuy nhiên, các cơ quan cảnh báo cho biết không có nguy cơ sóng thần sau trận động đất.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt và thống kê thiệt hại. Giới chức Philippines cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ và rà soát tại các khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang diễn ra.

Nguồn: The Straitstimes



