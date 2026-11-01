Doanh nghiệp điện tử Mỹ có lịch sử 57 năm đã hoàn tất chuyển các chương trình sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, nơi có dự án được cấp phép đầu tư 70 triệu USD.

Trong báo cáo thường niên năm tài chính 2026, Key Tronic (Nasdaq: KTCC), doanh nghiệp gia công điện tử của Mỹ, công bố kết quả tái cấu trúc mạng lưới sản xuất toàn cầu với những thay đổi lớn tại Trung Quốc, Mexico và Việt Nam.

Ông Brett Larsen, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Key Tronic, cho biết doanh nghiệp đã hoàn tất chấm dứt hoạt động sản xuất tại Trung Quốc và chuyển các chương trình sản xuất sang Việt Nam.

Quyết định này xuất phát từ áp lực chi phí sản xuất ngày càng tăng tại Trung Quốc, cùng những bất ổn về địa chính trị và thuế quan ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Key Tronic dự kiến tiết kiệm khoảng 4 triệu USD (104 tỷ đồng) mỗi năm từ việc chấm dứt sản xuất tại Trung Quốc, song vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm nguồn cung và thu mua linh kiện tại quốc gia này.

Tại Mexico, doanh nghiệp đã cắt giảm khoảng 40% nhân sự trong hai năm, đồng thời tăng cường tự động hóa và tinh giản quy trình sản xuất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về chi phí.

Nguồn: Báo cáo thường niên Key Tronic

Trong khi đó, Key Tronic đã tăng gấp đôi quy mô cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Doanh thu từ hoạt động sản xuất tại đây trong quý IV năm tài chính 2026 (kết thúc ngày 27/6) tăng hơn 100% so với quý liền trước, chủ yếu nhờ nhu cầu đối với thiết bị y tế và các sản phẩm tiêu dùng.

Riêng trong quý này, các cơ sở tại Mỹ và Việt Nam đóng góp khoảng một nửa hoạt động sản xuất của Key Tronic trên toàn cầu.

Đà tăng trưởng tại Việt Nam tiếp tục được duy trì trong quý kết thúc ngày 26/9/2026, theo báo cáo kết quả kinh doanh công bố ngày 3/11 của Key Tronic.

Trong quý này, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu toàn cầu đạt 98,7 triệu USD (gần 2.570 tỷ đồng), gần như đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá trị đơn hàng chờ thực hiện tăng 76%, lên 245,9 triệu USD (gần 6.400 tỷ đồng).

Key Tronic cũng đang tinh giản nhân sự tại Mỹ, dự kiến tiết kiệm thêm khoảng 8 triệu USD (208 tỷ đồng) chi phí lao động mỗi năm.

Năm 2019, Key Tronic được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư đăng ký 70 triệu USD, tương đương khoảng 1.820 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy chuyên sản xuất các loại đèn báo hiệu ô tô phục vụ xuất khẩu, với công suất 100 triệu sản phẩm mỗi năm.

Báo cáo thường niên năm tài chính 2026 cho thấy Key Tronic hiện có cơ sở sản xuất và kho hàng rộng khoảng 12.356 m² tại Đà Nẵng. Nhà máy được trang bị dây chuyền gắn linh kiện điện tử bề mặt (SMT), phục vụ hoạt động gia công và lắp ráp thiết bị điện tử.

Thành lập năm 1969 tại bang Washington (Mỹ), Key Tronic khởi đầu là doanh nghiệp sản xuất bàn phím máy tính, từng nằm trong nhóm những nhà sản xuất bàn phím hàng đầu thế giới.

Sau đó, doanh nghiệp chuyển hướng sang cung cấp dịch vụ thiết kế, gia công và lắp ráp sản phẩm cho nhiều ngành công nghiệp, từ thiết bị y tế, ô tô, hàng tiêu dùng đến thiết bị công nghiệp và trung tâm dữ liệu.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Key Tronic có 3.298 nhân sự toàn thời gian trên toàn cầu.

Trong năm tài chính 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 386,7 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng), giảm 17,4% so với năm trước, đồng thời báo lỗ ròng 47,8 triệu USD (hơn 1.240 tỷ đồng).

Việc mở rộng sản xuất tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Key Tronic đang tái cấu trúc hoạt động để giảm chi phí, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tìm kiếm các đơn hàng mới.