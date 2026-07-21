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Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng

Phương Vy
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Từng tấp nập khách giao dịch, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại TPHCM bất ngờ “cửa đóng then cài" sau khi đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn bị triệt phá. Nhiều cửa hàng thông báo lý do tạm ngưng hoạt động là bởi khách hàng đến thu đổi tăng cao khiến cửa hàng gặp khó khăn. Có nơi nêu rõ: Khách hàng là người quyết định có cho doanh nghiệp được tồn tại hay không.

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 1.

Ngày 20/7, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, rất nhiều tiệm kinh doanh kim cương tại TPHCM "cửa đóng then cài". Tiệm kim cương Quế Jewelry trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn) đóng cửa kín mít, hàng ăn vỉa hè giăng ghế ngay mặt tiền

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 2.

Mặt tiền khác của tiệm kim cương Quế Jewelry cửa chỉ mở hờ, bảo vệ ngồi bên trong khi thấy có khách sẽ thông báo cửa hàng tạm nghỉ. Tiệm kim cương này thông báo tạm nghỉ đến ngày 3/8 để sắp xếp lại hoạt động và chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường sắp tới. Nơi này cũng hứa hẹn "đây chỉ là một khoảng nghỉ ngắn và sẽ sớm quay trở lại".

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 3.

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 4.

Tiệm kim cương Thực Lan Diamond trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Định) đã đóng cửa nhiều ngày qua. Bên ngoài cửa tiệm dán thông báo tạm nghỉ. Tuy nhiên theo nhiều người dân xung quanh, nhiều ngày nay, đồ đạc bên trong đã được chuyển đi (?!)

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 5.

Tiệm kim cương Hoàng Thứ Jewelry gần chợ Bến Thành cũng thông báo "tạm ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu". Theo đơn vị này, từ giữa tháng 5 đến nay, thị trường trang sức liên tục có nhiều biến động lớn. Trong suốt thời gian đó, tiệm vẫn cố gắng duy trì hoạt động. Nhưng đến hôm nay, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính cũng như khả năng của tiệm.

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 6.

Công ty TNHH trang sức kim cương PJA trên đường Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ) dán thông báo ngừng kinh doanh để tiến tới phá sản, giải thể. Lý do là gần đây ngành kim cương đã xảy ra những khủng hoảng kéo theo hệ lụy khó lường, khách hàng đến bán sản phẩm tăng cao đột biến mỗi ngày, vượt tầm kiểm soát và gây tắc nghẽn nghiêm trọng về dòng tiền. PJA cũng ngừng hoạt động kinh doanh và dừng việc thu đổi sản phẩm riêng lẻ cho từng khách hàng.

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 7.

Cao Hùng Diamond trên đường Trần Phú (phường Chợ Quán) cũng thông báo tạm ngưng hoạt động - thu đổi trong thời gian 2 tuần. Đồng thời sẽ thông báo ngày tiếp nhận thu đổi trở lại trên fanpage sau. Theo nơi này, do lượng khách hàng đến thu đổi tăng và mong muốn được xử lý ngay lập tức, điều này khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải ngoài khả năng kiểm soát, không nghe kịp điện thoại cũng như không trả lời kịp tin nhắn, phía cửa hàng rất áp lực. Dù khẳng định "sẽ không dừng lại" nhưng cửa hàng này cũng nhấn mạnh "khách hàng là người quyết định có cho doanh nghiệp được tồn tại hay không".

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 8.

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 9.

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 10.

Loạt cửa tiệm kinh doanh vàng, kim cương đóng cửa ít ngày hoặc sang tiệm, trả mặt bằng... khiến khách hàng càng thêm bất an

Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng - Ảnh 11.

Những con phố chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý từng rất sầm uất tại TPHCM đã trở nên đìu hiu khi các tiệm vàng, kim cương thi nhau đóng cửa

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