Đóng cửa hàng loạt, nhiều tiệm kim cương ở TPHCM đổ lỗi cho khách hàng

Cao Hùng Diamond trên đường Trần Phú (phường Chợ Quán) cũng thông báo tạm ngưng hoạt động - thu đổi trong thời gian 2 tuần. Đồng thời sẽ thông báo ngày tiếp nhận thu đổi trở lại trên fanpage sau. Theo nơi này, do lượng khách hàng đến thu đổi tăng và mong muốn được xử lý ngay lập tức, điều này khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải ngoài khả năng kiểm soát, không nghe kịp điện thoại cũng như không trả lời kịp tin nhắn, phía cửa hàng rất áp lực. Dù khẳng định "sẽ không dừng lại" nhưng cửa hàng này cũng nhấn mạnh "khách hàng là người quyết định có cho doanh nghiệp được tồn tại hay không".