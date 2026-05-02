Động cơ lực đẩy 8 tấn của Nga "vẫn ngon lành" sau cú va chạm với trận mưa đá nặng 220kg

Ngày 29/4, Tập đoàn Động cơ Thống nhất Nga (thuộc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec) công bố động cơ PD-8 — thiết kế dành cho dòng máy bay tầm ngắn Superjet — vừa vượt qua một trong những bài kiểm tra chứng nhận khắc nghiệt nhất: Thử nghiệm chịu đựng mưa đá cường độ cao.

Thử nghiệm động cơ PD-8 trong điều kiện mưa đá. Nguồn ảnh: Rostec

Các thử nghiệm được tiến hành trên một giàn thử nghiệm ngoài trời sử dụng thiết bị chuyên dụng.

Tổng cộng hơn 3 tấn đá nhân tạo được chuẩn bị cho toàn bộ quá trình — trong đó khoảng 2,5 tấn dùng để hiệu chỉnh hệ thống và chạy thử trước khi vào bài kiểm tra chính.

Trong các cuộc thử nghiệm, các kỹ sư Nga đã mô phỏng việc máy bay đi vào một đám mây mưa đá mạnh ở các độ cao, tốc độ và nhiệt độ không khí khác nhau. Động cơ PD-8 của máy bay Superjet được thử nghiệm ở nhiều chế độ—từ khởi động đến tăng tốc và giảm tốc.

30 giây — 220 kg — 4 nòng bắn đồng thời

30 giây này là khoảng thời gian quyết định của toàn bộ thử nghiệm.

Các kỹ sư Nga sử dụng thiết bị bắn chuyên dụng với 4 nòng hoạt động đồng thời, phóng liên tục các viên đá có đường kính khoảng 16 mm thẳng vào cửa hút khí của động cơ. Trong vòng 30 giây, tổng lượng đá bắn ra đạt 220 kg.

Nguồn ảnh: Rostec

Tốc độ của từng viên đá: 240 m/giây — tương đương với tốc độ mưa đá thực tế mà máy bay gặp phải khi bay xuyên qua vùng thời tiết nguy hiểm trên không.

Trước và trong suốt bài kiểm tra, các kỹ sư mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau: máy bay đâm vào đám mây mưa đá ở các độ cao khác nhau, tốc độ khác nhau và nhiệt độ không khí khác nhau. Động cơ được thử ở nhiều chế độ vận hành — từ khởi động, tăng tốc đến giảm tốc.

Kết quả: Động cơ không hề hấn gì.

Sau khi hứng chịu toàn bộ 220 kg đá trong nửa phút, PD-8 vẫn vận hành bình thường. Không có dấu hiệu mất kiểm soát. Không có sự cố kỹ thuật. Động cơ tiếp tục hoạt động ở chế độ tiêu chuẩn — đúng như yêu cầu của quy trình chứng nhận hàng không dân dụng quốc tế.

Kết quả này xác nhận độ tin cậy của PD-8 trong điều kiện thời tiết cực đoan — một trong những tiêu chí bắt buộc trước khi động cơ được cấp phép trang bị cho máy bay chở khách thương mại, nhằm đảm bảo an toàn cho con người.

Ngoài ra, việc PD-8 vượt qua các bài kiểm tra chứng nhận là điều kiện tiên quyết để ngành hàng không dân dụng Nga tự chủ hoàn toàn về động cơ cho dòng máy bay tầm ngắn nội địa.

PD-8 là động cơ phản lực cánh quạt (turbofan) lực đẩy khoảng 8 tấn, được thiết kế đặc biệt cho các máy bay tầm ngắn — trong đó có dòng Superjet của Nga. Nó được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại và được thiết kế để hoạt động trong phạm vi nhiệt độ và tải trọng rộng.