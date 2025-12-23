Động cơ Izdeliye 177 sẽ 'mở rộng đáng kể' khả năng của Su-57

Việc bắt đầu các thử nghiệm bay đối với động cơ "Sản phẩm 177" đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình hiện đại hóa máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.

Điều này không chỉ đơn thuần là thay thế động cơ; mà còn bao gồm việc mở rộng khả năng chiến thuật và tác chiến của một loại tiêm kích đã chứng minh được hiệu quả trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Điểm nổi bật của động cơ mới là lực đẩy được tăng cường: ở chế độ đốt sau, nó đạt tới 16.000 kgf, vượt trội so với các động cơ AL-41F1 và AL-41F1S hiện tại, vốn có lực đẩy đốt sau tối đa là 14.500 - 15.000 kgf. Sự gia tăng này tác động trực tiếp đến động lực học bay - gia tốc, leo cao và duy trì khả năng cơ động cao dưới tải trọng chiến đấu.

Tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng được cải thiện giúp mở rộng khả năng của Su-57 trong không chiến. Máy bay có thêm lợi thế trong các thao tác thẳng đứng, điều rất quan trọng khi cạnh tranh với các tiêm kích và máy bay đánh chặn hiện đại.

Hơn nữa, hiệu suất động cơ được cải thiện cho phép sử dụng hệ thống điều khiển hướng lực đẩy hiệu quả hơn.

Một yếu tố quan trọng không kém là giảm mức tiêu thụ nhiên liệu ở mọi chế độ. Trên thực tế, điều này có nghĩa là tăng bán kính tác chiến hoặc khả năng duy trì hoạt động trên không lâu hơn mà không cần tiếp nhiên liệu.

Đối với máy bay thế hệ thứ năm, được thiết kế để bí mật thâm nhập sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương và tấn công các mục tiêu được bảo vệ bởi các tổ hợp phòng không mạnh mẽ, thông số này có tầm quan trọng lớn.

Việc kéo dài tuổi thọ động cơ cũng tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động. Kéo dài chu kỳ đại tu giúp giảm khối lượng công việc cho nhân viên bảo trì và tăng khả năng sẵn sàng hoạt động của phi đội.

Tiêm kích Su-57 tích hợp Động cơ Sản phẩm 177.

Điều quan trọng cần lưu ý là vào tháng 12 năm ngoái, một biến thể Su-57 với vòi phun phẳng, được thiết kế để giảm thiểu hơn nữa tín hiệu radar và hồng ngoại của máy bay, đã được trình diễn lần đầu tiên .

Mặc dù động cơ Sản phẩm 177 hiện đang được thử nghiệm với vòi phun tròn truyền thống, nhưng logic của quá trình hiện đại hóa theo từng giai đoạn của nền tảng cho phép khả năng kết hợp giải pháp này trong tương lai.

Trong trường hợp đó, lực đẩy được tăng cường và hiệu quả nhiên liệu của động cơ có thể được bổ sung bằng việc giảm thiểu hơn nữa tín hiệu nhiệt của máy bay.

Kết hợp với việc hiện đại hóa dần dần vũ khí và các hệ thống trên máy bay, động cơ mới đặt nền tảng cho sự phát triển hơn nữa của Su-57 và giúp tiêm kích này cạnh tranh hơn với các đối thủ nước ngoài.