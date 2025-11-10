Động cơ Ford Ranger, Everest sắp thay đổi lớn: Bỏ loại đang có trên Wildtrak, Titanium, thay bằng máy mới, hộp số 10 cấp từ bản giá rẻ

Ford chuẩn bị thực hiện bước chuyển lớn trong dòng sản phẩm Ranger và Everest khi ngừng cung cấp động cơ diesel 2.0L tăng áp kép hiện đang được dùng trên các bản cao như Wildtrak và Titanium. Từ năm 2026, dòng xe này sẽ chỉ còn động cơ 2.0L tăng áp đơn.

Động cơ 2.0L tăng áp kép trên Ranger và Everest sắp bị khai tử. Ảnh: Đại lý

Theo Ford Australia, động cơ diesel 2.0L tăng áp đơn sẽ được cải tiến toàn diện, bổ sung hệ thống phun nhiên liệu mới, thay dây curoa bằng xích cam để tăng độ bền và hiệu suất. Hộp số tự động 6 cấp cũ sẽ bị loại bỏ, thay bằng hộp số 10 cấp tương tự phiên bản tăng áp kép. Tuy nhiên, các thông số chi tiết về công suất, mức tiêu thụ nhiên liệu và tiêu chuẩn khí thải Euro 6 vẫn chưa được công bố.

Ở bản hiện tại, động cơ diesel 2.0L tăng áp đơn cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm, trong khi phiên bản nâng cấp được kỳ vọng mạnh hơn nhưng vẫn thấp hơn bản tăng áp kép sắp ngừng (209 mã lực, 500 Nm). Đáng chú ý, lần đầu tiên động cơ tăng áp đơn này cũng sẽ được trang bị cho mẫu Everest.

Everest cũng sẽ đổi sang động cơ 2.0L tăng áp đơn. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh đó, động cơ diesel V6 3.0L tăng áp sẽ tiếp tục được mở rộng sang nhiều phiên bản hơn nhưng không có thay đổi kỹ thuật đáng kể.

Riêng bản hybrid sạc ngoài (PHEV) của Ford Ranger kết hợp động cơ xăng 2.3L tăng áp và mô-tơ điện vẫn sẽ được duy trì. Các phiên bản Ranger và Everest 2026 tại thị trường Australia dự kiến bắt đầu giao xe trong nửa đầu năm 2026, với thông tin chi tiết được Ford công bố gần thời điểm ra mắt.

Tại Việt Nam, Ford hiện đang phân phối Ranger và Everest sử dụng cùng cấu hình động cơ 2.0L tăng áp kép như thị trường Australia, vì vậy nhiều khả năng thay đổi này cũng sẽ được áp dụng cho xe bán tại Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.