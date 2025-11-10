"Vua xe 7 chỗ" được ưu đãi mạnh, giá cao hơn Kia Morning chưa tới 30 triệu đồng

Trong những tháng cuối cùng của năm, nhiều hãng xe đã đưa ra các chương trình ưu đãi mạnh tay nhằm kích cầu mua sắm. Mitsubishi Xpander là một trong những mẫu xe đang gây nhiều chú ý khi có mức giá khởi điểm chưa tới 500 triệu đồng sau khuyến mãi.

Cụ thể, phiên bản MT của mẫu đa dụng 7 chỗ Mitsubishi Xpander tại Việt Nam được ưu đãi 100% phí trước bạ (tương đương khoảng 56 triệu đồng), tặng kèm một số phần quà như bảo hiểm vật chất hay camera lùi.

Sau ưu đãi, Mitsubishi Xpander phiên bản MT có giá chỉ còn khoảng 493 triệu đồng, tức chỉ cao hơn khoảng 24 triệu đồng so với phiên bản cao cấp nhất của Kia Morning 2025 vừa ra mắt, vốn có giá từ khoảng 439 triệu đồng tại đại lý.

Mitsubishi Xpander phiên bản MT có giá sau ưu đãi chưa tới 500 triệu đồng.

Việc giảm giá cho Xpander diễn ra trong bối cảnh mẫu MPV này đang chịu sức ép cạnh tranh đáng kể từ mẫu xe điện 7 chỗ mới của hãng Việt VinFast Limo Green. Mẫu Limo Green vừa bàn giao đã vượt doanh số Xpander để nắm vị trí số 1 trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Trong tháng 9/2025, Limo Green đạt doanh số 2.120 xe, vượt qua 1.792 xe của Xpander trong cùng kỳ.

Trên thực tế, Mitsubishi Xpander được đánh giá là mẫu xe hấp dẫn trên thị trường Việt Nam khi hội tụ nhiều yếu tố "ăn tiền", gồm thiết kế ấn tượng, giá dễ tiếp cận, và đủ không gian cho 7 người, phù hợp cả phục vụ gia đình lẫn chạy dịch vụ.

Trong tháng 3/2024, Xpander dẫn đầu bảng doanh số tháng, đạt 1.582 xe, và là mẫu MPV duy nhất lọt top 3 toàn thị trường. Tương tự, trong nửa đầu năm 2024, doanh số Xpander đạt 7.773 xe, đứng vị trí số 1 phân khúc MPV.



Mẫu xe này đã từng nắm giữ “ngôi vương” phân khúc MPV trong 1.136 ngày liên tục.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của VinFast Limo Green – mẫu MPV thuần điện với chính sách ưu đãi đối với khách chạy dịch vụ – đã thay đổi phần nào bối cảnh thị trường. Limo Green được cho là đang khai thác xu hướng tìm kiếm phương tiện “xanh” và dịch vụ vận chuyển – yếu tố mà Xpander chưa có lợi thế tương đương.

Trong bối cảnh đó, việc Xpander giảm giá xuống mức dưới 500 triệu đồng cho bản MT được xem là động thái nhằm gia tăng sức hấp dẫn trước áp lực cạnh tranh mới. Trước ưu đãi, giá niêm yết của Mitsubishi Xpander bản MT là khoảng 560 triệu đồng.