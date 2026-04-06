Đóng BHXH 20 năm, lương hưu chỉ 3-4 triệu: Đây là sai lầm hàng triệu phụ nữ Việt đang mắc phải

Bạn đang đóng BHXH, nhưng đóng trên mức lương nào?

Đây là câu hỏi mà phần lớn người lao động chưa bao giờ kiểm tra kỹ. Và với phụ nữ - đặc biệt là những người làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty gia đình, hoặc có thỏa thuận lương "chia đôi" giữa chính thức và thực nhận - đây là nguồn gốc của một vấn đề rất lớn ở tuổi về hưu.

Công thức tính lương hưu ở Việt Nam hiện nay khá rõ ràng: đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Nghe có vẻ tốt - tối đa 75%. Nhưng 75% của cái gì? Của mức lương bình quân mà bạn đã đóng BHXH trong suốt quá trình làm việc, không phải lương thực tế bạn cầm về nhà mỗi tháng.

Và đây là nơi vấn đề bắt đầu khiến nhiều người bối rối.

"Đóng BHXH trên lương cơ bản" - cái "bẫy" mà nhiều người không biết mình đang dính

Thực tế rất phổ biến ở nhiều doanh nghiệp, hợp đồng lao động ghi lương 5 triệu, nhưng lương thực nhận có thể 10-15 triệu nhờ các khoản "phụ cấp", "hỗ trợ", "thưởng cố định" ghi riêng. Doanh nghiệp chỉ đóng BHXH trên phần 5 triệu ghi trong hợp đồng.

Về mặt pháp lý, điều này không hoàn toàn đúng - nhưng rất khó kiểm tra và rất nhiều người không biết mình đang bị đóng mức thấp. Mức lương đóng BHXH phải được ghi rõ trong hợp đồng lao động, đảm bảo đúng quy định pháp luật và làm cơ sở cho việc tính toán chế độ về sau. Tránh việc kê khai lương thấp hơn thực tế để giảm mức đóng BHXH, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài của người lao động, đặc biệt là lương hưu.

Kết quả là, sau 20 năm đóng BHXH, nhưng 20 năm đó đóng trên mức lương thấp hơn thực tế - lương hưu tính ra chỉ bằng 55-65% của một con số vốn đã không cao.

Tính thử để hiểu vấn đề

Lấy trường hợp cụ thể:

Chị Phương Thùy đóng BHXH 20 năm, mức bình quân lương đóng cả quá trình là 5 triệu đồng/tháng (do những năm đầu đóng rất thấp, kéo xuống bình quân). Lương hưu tính ra:

Tỷ lệ hưởng với 20 năm đóng (nữ): 45% + 5 × 2% = 55%

Mức hưởng = 55% × 5.000.000 = 2.750.000 đồng/tháng

Với mức hiện nay, nếu thấp hơn mức tham chiếu (tương đương lương cơ sở 2,34 triệu) thì được bù, nhưng cũng chỉ lên đến ngưỡng đó. Nếu lương hưu thực tính thấp hơn mức tham chiếu thì người lao động vẫn được Nhà nước cấp bù để đảm bảo tối thiểu 2,34 triệu đồng/tháng.

Nếu bình quân lương đóng cao hơn, ví dụ 8 triệu, thì lương hưu khoảng 4,4 triệu đồng/tháng. Vẫn rất thấp so với chi phí sinh hoạt thực tế.

Để so sánh, nếu một người cùng thời gian đóng 20 năm nhưng mức lương đóng bình quân 15 triệu đồng sẽ nhận lương hưu khoảng 8,25 triệu đồng/tháng - gần gấp đôi. Thời gian đóng như nhau, nhưng mức đóng quyết định tất cả.

Phụ nữ đặc biệt dễ bị thiệt, vì sao?

Có một số yếu tố khiến phụ nữ dễ rơi vào tình trạng lương hưu thấp hơn nam giới dù đóng BHXH cùng số năm.

Thứ nhất, công việc gián đoạn để sinh con và chăm gia đình. Mỗi lần nghỉ việc, dù ngắn, cũng ảnh hưởng đến tổng thời gian đóng và mức bình quân lương đóng. Nhiều phụ nữ rút BHXH một lần khi nghỉ việc để nuôi con, về sau phải bắt đầu lại từ đầu.

Thứ hai, tập trung vào lương "cầm tay" hơn là lương hưu tương lai. Khi thỏa thuận lương, phụ nữ có xu hướng chấp nhận cấu trúc lương có phần chính thức thấp (để tránh đóng BHXH nhiều), miễn là lương thực nhận đủ sống. Về ngắn hạn hợp lý, nhưng về dài hạn rất bất lợi.

Thứ ba, làm việc trong các ngành lương thấp hoặc phi chính thức. Nếu doanh nghiệp đóng bảo hiểm trên mức lương tối thiểu vùng thay vì thu nhập thực tế, lao động nữ sẽ chịu thiệt thòi lớn khi nhận tiền thai sản (có thể mất hàng chục triệu đồng) terra - và đặc biệt thiệt thòi hơn khi tính lương hưu về già.

3 việc bạn nên làm ngay hôm nay

Việc 1 - Kiểm tra mức lương đóng BHXH thực tế của mình

Mở app VssID (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) hoặc vào baohiemxahoi.gov.vn → Đăng nhập bằng số CMND/CCCD → Xem mục "Lịch sử đóng BHXH". Bạn sẽ thấy từng năm, từng tháng, mức lương đóng là bao nhiêu.

Nếu thấy mức đóng thấp hơn nhiều so với lương thực nhận - có cơ sở để yêu cầu công ty điều chỉnh. Nếu không được, có thể phản ánh lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc đường dây nóng BHXH: 1900 9068.

Việc 2 - Tính lương hưu dự kiến và đối mặt với con số

Dùng công thức đơn giản: Tỷ lệ hưởng × Mức bình quân lương đóng BHXH (lấy bình quân của tất cả các năm đã đóng). Đối với lao động nữ, tỷ lệ hưởng bằng 45% tương ứng 15 năm, sau đó cộng thêm 2% mỗi năm, tối đa 75%. Thư Viện Pháp Luật

Nếu con số ra thấp hơn kỳ vọng - đó là lúc để lên kế hoạch bổ sung thu nhập tuổi hưu từ các nguồn khác: tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm nhân thọ có tích lũy, hoặc bất động sản nhỏ cho thuê.

Việc 3 - Nếu đang tự kinh doanh hoặc làm tự do, cân nhắc BHXH tự nguyện

Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất BHXH Vietnam khi tham gia bắt buộc, và tỷ lệ tương tự khi đóng tự nguyện. Mức đóng tối thiểu của BHXH tự nguyện hiện nay vào khoảng 515.000 đồng/tháng. Có thể chọn mức thu nhập đóng cao hơn để tăng lương hưu sau này. Đây là lựa chọn đặc biệt quan trọng với phụ nữ buôn bán nhỏ, làm dịch vụ, hoặc nghỉ việc để nuôi con và chưa quay lại thị trường lao động chính thức.

---

Không có ai dạy chúng ta điều này một cách rõ ràng. Trường học không dạy. Công ty không nhắc. Và phụ nữ Việt Nam vốn quen lo cho hiện tại trước - tiền học phí con, tiền chợ, tiền sửa nhà - mà để dành lo cho tương lai sau.

Nhưng tuổi hưu đến không chờ. Và lương hưu thấp ở tuổi 60 không phải là vấn đề của tương lai - nó đang được quyết định bởi những gì đang xảy ra trong hợp đồng lao động của bạn hôm nay.

Kiểm tra một lần. Tính thử một lần. Để 20 năm nữa, khi ngồi đếm lương hưu, bạn không phải ngạc nhiên.