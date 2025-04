Đòn xóa sổ 2 hệ thống HIMARS ở vùng Kursk, phá 4 trạm tác chiến điện tử

Ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa các đội hình Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trên lãnh thổ vùng Kursk .

Nhóm lực lượng Sever của Nga gây thiệt hại hỏa lực cho các đơn vị lữ đoàn xe tăng, 2 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công đường không, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 trung đoàn tấn công của AFU gần Gornal và Oleshnya.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị của AFU gần Belovody, Velikaya Rybitsa, Zapselye, Kiyanitsa, Maryino, Miropolye, Mogritsa, Novaya Setch, Sadki và Yablonovka ở vùng Sumy.

Trong 24 giờ qua, tổn thất của AFU ở hướng trên là: 200 quân, 1 xe tăng, 1 xe chở quân bọc thép, 2 xe chiến đấu bọc thép, 13 xe cơ giới, 2 hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS với 1 xe vận tải-nạp đạn và 1 xe hộ tống, 2 khẩu pháo và 1 súng cối.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 15/4/2025. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Belgorod , Tập đoàn quân Sever của Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn phòng thủ bờ biển, 1 trung đoàn tấn công của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Miropolskoye, Malaya Rybitsa, Petrushevka, Krasnopolye và Yamnoye (khu vực Sumy).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 90 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới và 4 khẩu pháo dã chiến. 2 kho đạn dược và 1 kho vật tư đã bị phá hủy.

Ở hướng Kupyansk , Tập đoàn quân Zapad của Nga có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Các đơn vị Nga đã giao tranh với 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công của AFU, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Kamenka, Doroshovka, Radkovka, Moskovka, Podoly, Senkovo, Boguslavka, Novay Kruglyakovka (khu vực Kharkov), Karpovka, Redkodub, Kirovsk và Yampol (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Trong ngày, AFU mất hơn 250 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép Snatch do Anh sản xuất, 4 xe cơ giới, 5 khẩu pháo dã chiến do NATO sản xuất gồm 2 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Braveheart 155 mm do Anh sản xuất.

Ngoài ra, 1 khẩu lựu pháo M198 155 mm do Mỹ sản xuất, 4 trạm tác chiến điện tử và 3 kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi của AFU, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Seversk, Minkovka, Markovo, Chasov Yar, Kurdyumovka, Ivanpolye, Yablonovka, Tarasovka, Ulyanovka và Valentinovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 285 quân, 1 xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất, 1 xe bọc thép chở quân M113 và 1 xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, 9 xe cơ giới, 10 khẩu pháo dã chiến gồm 2 khẩu lựu pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất và 1 hệ thống pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất cũng như 5 kho đạn dược, 2 kho vật tư và 1 kho nhiên liệu đã bị tiêu diệt.

Ở hướng Avdeevka , Tập đoàn quân Tsentr của Nga có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ tấn công 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn jaeger, 1 lữ đoàn UAV, 1 trung đoàn tấn công của AFU và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Lysovka, Zverevo, Kotlino, Udachnoye, Preobrazhenka, Bogdanovka và Alekseyevka (DPR).

Trong ngày, AFU mất hơn 335 quân, 4 xe chiến đấu bọc thép gồm 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 2 xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, 2 xe bán tải và bảy khẩu pháo dã chiến gồm 1 hệ thống pháo tự hành 155 mm Paladin do Mỹ sản xuất và 1 hệ thống pháo tự hành 155 mm Krab do Ba Lan sản xuất.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 15/4/2025, khu vực Vremivka. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk , các đơn vị của Tập đoàn quân Vostok tiếp tục tiến sâu vào hàng phòng thủ của AFU.

Lực lượng Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn cơ động đường không, 1 lữ đoàn tấn công đường không và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Bogatyr, Otradnoye, Burlatskoye và Shevchenko (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 155 quân, 2 xe bọc thép, 1 xe bán tải và 2 khẩu pháo dã chiến gồm 1 hệ thống pháo tự hành Paladin 155 mm do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ tấn công 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 2 lữ đoàn phòng thủ bờ biển của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine gần Novodanilovka, Stepnogorsk (khu vực Zaporozhye), Tokarevka, Sadovoye, Antonovka và Dneprovskoye (khu vực Kherson).

Trong ngày, AFU mất: 100 quân, 9 xe cơ giới, 3 khẩu pháo, 2 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản công AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất và 3 kho đạn đã bị vô hiệu hóa.

Các lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của 1 sân bay quân sự, các cơ sở lắp ráp MLRS và UAV tấn công, 1 trung tâm huấn luyện UAV cũng như các khu vực triển khai tạm thời của các đội hình vũ trang Ukraine tại 144 khu vực.

Các phương tiện phòng không Nga đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất và 5 quả đạn MLRS HIMARS trong ngày cũng như 304 UAV cánh cố định.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 14/4, phía Nga mất thêm: 1.180 quân, 7 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép, 68 hệ thống pháo, 2 hệ thống phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 147 UAV, 210 phương tiện chở nhiên liệu.