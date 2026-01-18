Đơn vị ở Trung Quốc nhận là chủ tàu "ma" mắc cạn tại Quảng Ngãi

Ngày 18-1, lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vẫn đang bố trí lực lượng, canh giữ 24/24 giờ đối với tàu sắt có chữ Trung Quốc bị mắc cạn ở vùng biển Dung Quất.

"Vị trí tàu mắc cạn chỉ cách hệ thống đường ống dẫn dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và kho xăng dầu Petrolimex khoảng 200 m về phía Đông Bắc. Do đó, đơn vị vẫn đang bố trí lực lượng, theo dõi liên tục, đề phòng có sự cố xảy ra" - lãnh đạo Đồn biên phòng Dung Quất cho biết.

Tàu sắt có chữ Trung Quốc bị mắc cạn khá gần bờ ở vùng biển Dung Quất

Cũng theo lãnh đạo Đồn biên phòng Dung Quất, có đơn vị ở Trung Quốc nhận là chủ con tàu trên và gửi công văn liên quan đến lực lượng chức năng Việt Nam. Họ cũng đề xuất phương án nhận lại con tàu.

Phía chủ tàu thông tin, con tàu trên là tàu cá hoạt động trên biển gặp sự cố chết máy, lúc đó trên tàu có 3 người. Sau đó, trực thăng cứu hộ của Trung Quốc đã ứng cứu 3 thuyền viên, con tàu bị thả trôi trên biển và trôi dạt, mắt cạn ở vùng biển Dung Quất.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường tàu sắt có chữ Trung Quốc bị mắc cạn

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã kiểm tra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp, khẩn trương xử lý đúng quy định, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, không ảnh hưởng đến môi trường biển. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các lực lượng tiếp tục trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 4-1, Đồn biên phòng cửa khẩu Dung Quất phát hiện con tàu trôi dạt và mắc cạn ở vùng biển Dung Quất. Tàu cá vỏ thép, trên thân có chữ Trung Quốc (tạm dịch là "Quỳnh Đàm Ngư"), mang số hiệu 08888; thân tàu màu xanh dương, cabin màu trắng.

Đến ngày 5-1, cơ quan chức năng đã tiếp cận, kiểm tra tàu này. Qua kiểm tra ban đầu, không phát hiện người trên tàu. Các thiết bị, máy móc trên tàu đều không hoạt động, nhiều vị trí và bộ phận bị gỉ sét, hư hỏng…

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ trong buồng lái và phòng ngủ của thuyền viên; một thẻ nhớ từ camera giám sát phía sau cabin cùng hai sim điện thoại Trung Quốc lắp tại hệ thống camera trước và sau cabin để xác minh, điều tra.