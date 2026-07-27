Dọn vào căn nhà mơ ước, cặp đôi chết lặng khi thấy thứ bò khắp nơi: Số lượng tới hàng trăm

Sau nhiều năm cải tạo căn nhà mơ ước tại Mỹ, cặp đôi mới kể lại thử thách đáng sợ từng xuất hiện gần như mỗi ngày quanh nơi ở.

Những "vị khách" không mời quanh căn nhà mơ ước

Căn nhà mơ ước của Tyler và Lauren Bouldin tại thị trấn Pine Grove, bang Pennsylvania (Mỹ), đang được chú ý trở lại sau cuộc phỏng vấn được People đăng ngày 19/7/2026. Hơn 5 năm kể từ lúc nhận chìa khóa, họ cho biết thử thách lớn nhất không chỉ là công trình xuống cấp mà còn là những "vị khách" không mời quanh căn nhà.

Cuối năm 2020, hai vợ chồng mua đấu giá ngôi nhà đá xây từ thập niên 1830. Theo New York Post, công trình rộng khoảng 557m², có 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm và được mua với giá 460.000 USD. Ngôi nhà đã bị bỏ không hơn một thập kỷ trước khi gia đình xuất hiện.

Sau nhiều năm cải tạo căn nhà mơ ước tại Mỹ, cặp đôi mới kể lại thử thách đáng sợ từng xuất hiện gần như mỗi ngày quanh nơi ở. (Ảnh: People)

Cặp đôi bị thu hút bởi những cây cổ thụ, con suối, các bức tường đá và khu rừng bao quanh. Tuy nhiên, nhiều năm không được chăm sóc khiến cỏ cây mọc um tùm, rác cùng vật liệu cũ chất thành đống, tạo nơi trú ẩn cho chuột, ếch và nhiều loài bò sát.

Ngay trong ngày tiếp quản tài sản, Tyler nhìn thấy một con rắn đen bò lên cây để tìm trứng vịt gỗ. Sau đó, gia đình liên tục bắt gặp rắn đen, rắn nước và cả rắn đầu đồng có nọc độc tại nhiều khu vực quanh nhà.

Ngôi nhà khi ấy cũng chưa thể ở được. Tầng chính gần như không có sàn, cầu thang lớn sắp đổ và căn bếp đã biến mất. Trong 6 tháng đầu cải tạo, gia đình phải sống tại căn hộ dành cho người trông coi trong nhà kho. Lauren lúc đó đang mang thai con thứ hai.

Gia đình liên tục bắt gặp rắn đen, rắn nước và cả rắn đầu đồng có nọc độc tại nhiều khu vực quanh nhà. (Ảnh: People)

Theo People, ban đầu gia đình Bouldin chọn cách chung sống với rắn đen vì cho rằng chúng giúp kiểm soát chuột và khiến rắn đầu đồng tránh xa. Quan điểm này thay đổi khi Tyler phát hiện hai loài cùng sử dụng những chỗ ẩn nấp gần bể bơi bỏ hoang, thậm chí dưới một tảng đá sát cửa chính.

Có thời điểm, những lần chạm mặt xảy ra gần như mỗi ngày. Một con rắn đen được Tyler ghi hình dài khoảng 2,1m. Chúng bò trên tường ngoài, ẩn giữa đá, cây cối và các đống vật liệu quanh nhà.

New York Post mô tả khu đất có hàng trăm con rắn, trong khi Tyler nói vui rằng gia đình cảm thấy như đang sống cùng "1.000 người hàng xóm trườn bò". Tuy nhiên, đây là những cách mô tả quy mô, không phải kết quả kiểm đếm chính thức.

Mức độ xuất hiện dày đặc khiến mỗi lần bước ra ngoài đều trở thành một việc phải thận trọng. Tyler và Lauren luôn để mắt tới con trai cùng chú chó, không cho chúng tiến vào những khu vực rậm rạp. Tyler thừa nhận vốn rất sợ rắn và phải mất khoảng một năm mới dần quen với cuộc sống mới.

New York Post mô tả khu đất có hàng trăm con rắn, trong khi Tyler nói vui rằng gia đình cảm thấy như đang sống cùng "1.000 người hàng xóm trườn bò". (Ảnh: People)

Thay vì tiêu diệt chúng, cặp đôi quyết định thay đổi môi trường quanh nhà. Họ dọn cỏ dại, rác, đống vật liệu và những hốc trú ẩn trong vườn, tường đá, rừng cây; đồng thời bịt các khe hở ở nhà chính và nhà kho để hạn chế chuột làm tổ.

Gia đình còn phục hồi ao, tháo bỏ bể bơi cũ đầy nước đen và rắn, rồi trồng bạc hà quanh một số công trình. Mục tiêu của họ là khiến khu đất bớt hấp dẫn với rắn mà không phải làm tổn hại động vật hoang dã.

Từ gần như ngày nào cũng gặp đến vài tuần mới thấy một con

Mỗi khi bắt gặp rắn lớn gần khu sinh hoạt, Tyler dùng cây kẹp dài khoảng 1,8m để đưa nó vào túi hoặc thùng, sau đó thả tại khu vực tự nhiên cách xa nhà. Anh từng nói đùa rằng video được quay từ xa nên người xem không nhìn thấy mình sợ đến phát khóc.

Một trong những thay đổi lớn nhất là xử lý bể bơi bỏ hoang. Trong cuộc phỏng vấn khác được People đăng tháng 6/2026, gia đình cho biết từng nhận báo giá tối thiểu khoảng 50.000 USD để phục hồi bể. Cuối cùng, họ chi khoảng 15.500 USD để tháo dỡ, lấp khu vực này bằng vật liệu thoát nước và biến nó thành khu vườn.

Sau hơn 5 năm, rắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi căn nhà mơ ước nằm giữa rừng. (Ảnh: People)

Quá trình được dự kiến chỉ mất một năm cuối cùng kéo dài khoảng 4 năm rưỡi trước khi căn nhà đủ điều kiện để gia đình chuyển vào. Dù vậy, việc dọn những nơi trú ẩn và giảm nguồn thức ăn của rắn đã tạo ra khác biệt rõ rệt.

Sau hơn 5 năm, rắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi căn nhà mơ ước nằm giữa rừng. Tuy nhiên, Tyler cho biết hiện gia đình có thể trải qua gần một tháng mới bắt gặp một con, thay vì nhìn thấy chúng gần như mỗi ngày trong thời gian đầu.

Cặp đôi không hối hận vì đã tiếp tục dự án. Với họ, ngôi nhà cũ cuối cùng đã trở thành nơi ở mà cả gia đình từng hình dung, dù hành trình ấy đi kèm những vấn đề về động vật hoang dã, tiền bạc và thời gian mà họ không thể dự đoán trước.

Theo People, New York Post, Times of India