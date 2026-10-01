Đón thu ở Sài Gòn, hot girl xinh đẹp khéo léo có ngay một bộ ảnh "để đời"

Chẳng cần vé bay ra Bắc, nàng hot girl xinh đẹp vẫn khiến dân tình "đổ gục" khi khéo léo mang cả mùa thu Hà Nội về giữa lòng Sài Gòn với bộ ảnh ngọt ngào hết nấc.

Lạ lùng bộ ảnh đón thu ở Sài Gòn

Cứ nhắc đến mùa thu là dân tình lại nghĩ ngay đến Hà Nội với tiết trời se se lạnh, mùi hoa sữa thơm nức mũi và những gói cốm xanh mướt bọc lá sen. Với người miền Bắc, mùa thu là "đặc sản", là khoảng thời gian lãng mạn nhất trong năm để xúng xính váy áo đi chụp hình. Ngược lại, người miền Nam thường chỉ quen với hai mùa mưa nắng đỏng đảnh, không có mùa thu rõ rệt như vậy. Mùa thu vì thế luôn là thứ gì đó có phần xa xôi mà giới trẻ miền Nam nếu muốn cảm nhận, trải nghiệm một lần.

Ấy vậy mà mới đây, cõi mạng lại được phen xôn xao trước một bộ ảnh mang đậm hơi thở mùa thu, nhưng bất ngờ ở chỗ là được chụp ngay giữa lòng Sài Gòn. Nhân vật chính là một nàng hot girl có gương mặt cực kỳ ngọt ngào, diện chiếc váy trắng búp bê vừa quyến rũ vừa nữ tính, đầu đội nón lá vẽ chữ "Việt Nam". Điều khiến dân tình ngỡ ngàng nhất chính là bối cảnh chụp hình: một chiếc xe đạp chở đầy hoa sen e ấp, kèm theo mẹt cốm non mộc mạc y hệt những gánh hàng rong trên phố cổ Hà Nội, được đặt khéo léo trước một quán nhỏ mang tông màu gỗ ấm áp.

Lướt trúng bộ ảnh, cảm giác đầu tiên của ai nấy đều là vừa lạ lẫm, vừa thấy dịu dàng và hút mắt không thể rời. Việc mang nguyên một "combo mùa thu Bắc Bộ" đặt vào giữa nhịp sống năng động, tấp nập của Sài Gòn tạo nên một sự tương phản cực kỳ thú vị. Dưới ánh nắng vàng rực của phương Nam, làn da trắng sáng và nụ cười rạng rỡ của cô nàng nổi bật bên những đóa sen thanh tao. Chẳng cần phải đi đâu xa hay tốn tiền vé máy bay, chỉ cần một góc decor có tâm và sự tinh tế trong cách chọn bối cảnh, cô nàng đã chứng minh Sài Gòn hoàn toàn có thể có một "mùa thu" nên thơ và xịn xò chẳng kém cạnh nơi đâu.

CĐM hết sức thích thú với ý tưởng mới lạ

Ngay khi vừa lên sóng, bộ ảnh đã nhận về bão tim cùng vô số lượt tương tác rôm rả từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, dân tình thi nhau để lại "cơn mưa lời khen" cho nhan sắc trong veo của nhân vật chính. Gương mặt xinh xắn, hai bím tóc tết tinh nghịch kết hợp cùng chiếc đầm trắng bồng bềnh giúp cô nàng khoe trọn vẻ gợi cảm mà vẫn giữ được nét ngọt ngào, đáng yêu. Khoảnh khắc cô bạn tạo dáng e ấp bên bó sen và chiếc nón lá truyền thống khiến người xem phải thốt lên vì quá đỗi duyên dáng.

Bên cạnh visual sáng rực của nàng hot girl, CĐM còn dành trọn điểm mười cho sự sáng tạo trong ý tưởng chụp hình. Rất nhiều người thú nhận ban đầu nhìn lướt qua cứ đinh ninh cô bạn đang dạo chơi ngoài phố Phan Đình Phùng hay hồ Tây... đến khi đọc caption mới ngã ngửa hóa ra là "hàng auth" tại đất Sài Gòn. Có thể thấy, chủ quán và cô nàng hot girl này đã quá khéo léo khi tái hiện thành công vibe mùa thu Hà Nội ngay giữa phố xá nhộn nhịp, tạo ra một góc sống ảo vừa hoài niệm vừa thanh mát.

Rõ ràng đâu cần phải đợi gió heo may hay lá vàng rơi lãng đãng thì mới được đón thu. Bằng chút biến tấu thông minh cùng gu thẩm mỹ tinh tế, nàng hot girl đã kịp bỏ túi cho mình một bộ ảnh để đời cực kỳ mãn nhãn. Ý tưởng độc đáo này không chỉ khiến người xem thích thú mà còn mở ra một gợi ý check-in cực đỉnh cho hội mê chụp hình tại Sài Gòn mùa này.