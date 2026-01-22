Hệ thống phòng không Tor-MU tác chiến tại khu vực Zaporozhye.
Đòn tập kích phá hủy hệ thống RAK-SA-12, 'quái vật' phòng không Tor-MU khai hỏa
Hải Yến |
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy hệ thống phóng loạt RAK-SA-12 và nhiều khí tài khác của Ukraine trong ngày.
Theo Giáo dục và Thời đại Copy link
Link bài gốc Lấy link https://giaoducthoidai.vn/don-tap-kich-pha-huy-he-thong-rak-sa-12-quai-vat-phong-khong-tor-mu-khai-hoa-post764974.html?fbclid=IwY2xjawPeq7xleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFqOUJabVl1R0tkbm82QjRNc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHutghkS4YhkfJsj9f7ek5-Ti1yboYBpw2MhawB7HAQIV-YFDdcdSKzX0PJkn_aem_Y-WBY4-LjIqKYD63Ly7d9Q