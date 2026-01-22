HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đòn tập kích phá hủy hệ thống RAK-SA-12, 'quái vật' phòng không Tor-MU khai hỏa

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy hệ thống phóng loạt RAK-SA-12 và nhiều khí tài khác của Ukraine trong ngày.

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 1.

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 2.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 21/01/2026. (Ảnh: Rybar)

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 3.

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 4.

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 5.

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 6.

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 7.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 21/01/2026, hướng Lyman. (Ảnh: Rybar)

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 8.

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 9.

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 10.

Đòn tập kích phá hủy RAK - SA - 12 và khí tài Ukraine , Tor - MU khai hỏa - Ảnh 11.

Hệ thống phòng không Tor-MU tác chiến tại khu vực Zaporozhye.

Tags

Ukraine

Trung Quốc

Zaporozhye

