Đòn tập kích của Nga hé lộ lỗ hổng cảnh báo tên lửa của Ukraine giữa lúc viện trợ Mỹ bị thu hẹp

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo trước nào từ các đối tác về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga trong đêm. Ông cũng nói thêm rằng một số lô hàng thiết yếu từ Mỹ đang bị trì hoãn.

Quân đội Nga vừa thực hiện một trong những đợt tấn công đường không quy mô lớn nhất trong nhiều tháng qua, khiến hơn nửa triệu hộ gia đình bị mất điện và gây hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine.

Tổng cộng, Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo vào Kiev và các khu vực lân cận trong đêm 18/10 rạng sáng 19/10, đồng thời triển khai hơn 200 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công trải dài từ Kharkiv và Dnipro ở phía đông, đến Odesa ở phía nam, cũng như Volyn và Rivne ở phía tây.

Căng thẳng leo thang

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang trở nên căng thẳng liên quan đến vấn đề Mỹ hỗ trợ Ukraine, cũng như cách tiếp cận của Washington đối với Nga.

"Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo khác của Nga đã diễn ra qua nhiều đợt trong đêm, và một lần nữa, chúng tôi không nhận được cảnh báo sớm nào từ các đối tác của mình", ông Zelensky viết trên ứng dụng Telegram.

"Khi các lô hàng tên lửa phục vụ hệ thống phòng không của Ukraine bị chặn lại, trong khi Nga lại được nới lỏng hoặc trì hoãn các biện pháp trừng phạt, thì điều đó cho thấy các đối tác của chúng ta đang phủ nhận thực tế".

Tổng thống Zelensky sau đó cho biết ông đã thảo luận với đại diện của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) về việc đẩy nhanh cung cấp các hệ thống Patriot - loại vũ khí thiết yếu để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga.

"Các hệ thống Patriot và máy bay chiến đấu F-16 của họ đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ trước tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái Nga. Hiện tại, công ty đang tăng cường sản xuất các loại tên lửa đánh chặn. Chúng tôi hy vọng có thể mua một số lượng nhất định tên lửa để bảo vệ thêm nhiều sinh mạng”, ông Zelensky chia sẻ. "Hiện tại, tình hình ở các mặt trận đều không hề dễ dàng. Chúng tôi đã thảo luận về cách thức mở rộng và gia tăng nguồn cung”.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Mỹ đã giảm tiến độ cung cấp một số nguồn lực thiết yếu cho Ukraine, đồng thời lưu ý rằng sự chậm trễ này xuất phát từ phía Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông không cung cấp thêm chi tiết nào khác. Trước đây, Kiev từng chia sẻ rằng họ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận các loại tên lửa đánh chặn - vốn đóng vai trò then chốt để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga.

Nhiều công trình ở Kiev bị hư hại sau cuộc tấn công ban đêm của Nga. (Ảnh: Reuters)

Gián đoạn nguồn tin tình báo

Trong suốt cuộc chiến kéo dài gần 5 năm qua, Ukraine đã dựa vào thông tin tình báo từ Mỹ để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga, cũng như nhận cảnh báo sớm về các đợt tấn công sắp tới.

Ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Không quân Ukraine, cho biết Kiev đã không nhận được cảnh báo trước đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên trong đêm 18/10, nhưng lại nhận được thông tin trước đợt tấn công thứ hai.

"Vì lý do nào đó, chúng tôi đã không nhận được thông tin trong đợt tấn công đầu tiên. Các chuyên gia của chúng tôi đang phối hợp cùng các đối tác để điều tra vấn đề này, vì đây không phải là lần đầu tiên tình trạng như vậy xảy ra”, ông Ihnat chia sẻ trên truyền hình Ukraine.

Theo thông tin từ Không quân Ukraine, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 247 mục tiêu, bao gồm 4 tên lửa hành trình và 243 máy bay không người lái Nga.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các lực lượng của họ đã thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn" bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái, nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, các kho lưu trữ máy bay không người lái và tên lửa hành trình, cùng một trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi cho biết, ngành năng lượng là mục tiêu chính của các cuộc tấn công, với thiệt hại được ghi nhận trên khắp cả nước. Bộ Năng lượng Ukraine thông báo đã áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, trong khi các đội ngũ kỹ thuật nỗ lực khôi phục nguồn cung.

Ông Koretskyi thống kê, kể từ giữa tháng 7, Nga đã thực hiện hơn 2.000 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, cường độ tấn công cao hơn hẳn so với những năm trước đó trong cuộc chiến.