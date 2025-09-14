Đòn tấn công khác biệt của Ukraine phơi bày lỗ hổng phòng không Nga ở Biển Đen

Tàu dự án MPSV07. (Ảnh: Wikipedia)

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) tuyên bố, lực lượng đặc nhiệm nước này đã tấn công một tàu thuộc Hạm đội Biển Đen Nga bằng vũ khí không người lái.

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 11/9, GUR cho biết, quân đội Ukraine đã nhắm vào một mục tiêu quân sự có giá trị cao gần thành phố cảng Novorossiysk của Nga ở phía đông Biển Đen. Ukraine gọi tên mục tiêu là tàu dự án MPSV07.

Nevsky - một công ty đóng tàu của Nga chuyên sản xuất các tàu thuộc lớp này - mô tả MPSV07 là tàu cứu hộ ứng phó khẩn cấp đa năng. Tàu được thiết kế để tìm kiếm và hỗ trợ các tàu gặp nạn, dập tắt hỏa hoạn và xử lý sự cố tràn dầu, sơ tán người mắc kẹt trên biển. MPSV07 cũng có thể được sử dụng để kiểm tra cơ sở hạ tầng dưới nước ở độ sâu lên tới 1 km.

Novorossiysk nằm cách tiền tuyến trong cuộc xung đột Nga - Ukraine khoảng 400 km. (Đồ họa: Euro Maidan Press)

Con tàu mà Ukraine tấn công mới đi vào hoạt động từ năm 2023, từng tham gia hỗ trợ giải quyết hậu quả các cuộc tấn công bằng vũ khí không người lái của Ukraine vào Novorossiysk và các tàu Nga trên Biển Đen.

GUR cho biết trong tuyên bố của mình, rằng con tàu bị tấn công khi đang "thực hiện nhiệm vụ giám sát và tuần tra điện tử vô tuyến" bên ngoài cảng Novorossiysk. Theo tình báo quân sự Ukraine, vụ tấn công đã làm hỏng thiết bị dẫn đường của tàu, khiến nó không thể hoạt động. GUR cũng công bố một đoạn video đen trắng về vụ tấn công bằng vũ khí không người lái nhắm vào con tàu.

Cả chính quyền Nga và Bộ Quốc phòng Nga đều chưa bình luận về tuyên bố của GUR. Một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin con tàu chỉ bị hư hại "nhẹ". Không có ai thiệt mạng trong vụ tấn công, mặc dù có thông tin cho rằng thuyền trưởng của con tàu đã bị thương.

Phương thức tấn công khác biệt

Thay vì điều động một đội xuồng không người lái tương đối chậm hoặc phóng một tên lửa hành trình đắt tiền có thể tốn 1 triệu đô la trở lên, trong cuộc tấn công lần này, cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã cho xuất kích một máy bay không người lái tấn công cánh cố định ở độ cao rất thấp. Máy bay tấn công tàu MPSV07 ở vị trí tập trung nhiều thiết bị điện tử tinh vi nhất.

Việc phá hủy các cột radar và máy thu vệ tinh trên tàu bằng một máy bay không người lái có thể không đánh chìm được con tàu, nhưng nó sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại khó sửa chữa. Đây cũng là biện pháp tiết kiệm chi phí và hạn chế rủi ro tối đa cho quân đội Ukraine. Ngay cả những máy bay không người lái tấn công đắt nhất cũng chỉ có giá 200.000 đô la. Hầu hết các máy bay đều có giá khoảng vài chục nghìn đô la.

Hình ảnh cuộc tấn công của Ukraine. (Nguồn: X)

Điều đáng chú ý, là MPSV07 vốn có phần thân vỏ chắc chắn để di chuyển qua vùng biển băng giá. Yếu tố đó khiến con tàu trở thành một mục tiêu “khó nhằn” hơn so với các tàu hộ tống tên lửa có thân mỏng. Để đảm bảo cuộc đột kích thành công, Ukraine đã chọn tấn công hệ thống điện tử của MPSV07 - điểm yếu nhất của con tàu.

Ngoài ra, vùng biển xung quanh Bán đảo Crimea mà Nga kiểm soát được bảo vệ bởi một trong những mạng lưới phòng không dày đặc nhất thế giới, với hàng chục radar, pháo di động, tên lửa đất-đối-không và các khẩu đội phòng không, bao gồm cả S-300 và S-400.

Việc máy bay không người lái Ukraine vượt qua các lớp hàng rào bảo vệ Crimea cho thấy “Nga dường như chưa triển khai hệ thống phòng không ưu việt nhất của mình, bằng chứng là chúng đã nhanh chóng bị tấn công bởi những chiếc máy bay không người lái mà chúng được cho là phải đánh bại”, tờ Euro Maidan Press nhận định.