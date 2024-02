Dọn nhà tìm thấy chiếc hộc tủ bí ẩn, hai vợ chồng sững sờ khi thấy thứ bên trong: Hơn cả trúng xổ số!

Câu chuyện xảy ra đã thu hút được chú ý và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng Trung Quốc. Theo đó, hai vợ chồng ông Trương (58 tuổi) trong lúc dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đã vô tình phát hiện ra một cái "hộc tủ" được đặt âm tường, sau khi di dời tủ quần áo. Lúc đầu, người vợ có một chút bối rối vì từ trước đến nay không hề biết đến sự tồn tại của "hộc tủ" này trong nhà mình.

Chiếc tủ chứa "bảo vật" được tìm thấy trong nhà ông Trương. Ảnh: Sohu

Thoạt nhìn, "hộc tủ" được làm bằng chất liệu gỗ, được thiết kế theo kiểu "âm tường" nên việc khó nhìn thấy cũng là điều dễ hiểu. Sau một hồi đắn đo, hai vợ chồng ông Trương đã từ từ lấy hết can đảm để mở tủ ra, khai phá bên trong "hộc tủ" này có những gì.

Khi nhìn thấy những thứ bên trong, hai vợ chồng không khỏi ngỡ ngàng. Trong đó là rất nhiều những món đồ trang sức quý hiếm, mang đậm truyền thống Trung Hoa như: trâm cài bằng vàng, vòng tay, nhẫn, bông tai ngọc bích, vòng tay bằng vàng, trâm cài hình bướm đính ngọc, vòng tay đính đá,... đa số là những món trang sức của tầng lớp quý tộc thời xa xưa. Tổng cộng, vợ chồng ông tìm thấy số lượng nữ trang bao gồm: 5 món làm bằng ngọc; 2 món làm bằng vàng; 1 món ngọc lục bảo; 1 món từ san hô đỏ, 1 món bằng pha lê và 1 bộ trang sức tráng men.

Điều này khiến cho hai vợ chồng ông Trương không khỏi phấn khích, không khác gì việc trúng số độc đắc. Ảnh: Weixin

Sau khi tìm hiểu và hỏi han người thân lớn tuổi trong gia đình, hóa ra, gia đình ông Trương có nguồn gốc từ tầng lớp quý tộc thời nhà Thanh. Số nữ trang này được truyền lại và cất giữ qua nhiều thế hệ mà không ai biết, cho đến thời của ông Trương mới may mắn tìm thấy được. Ông Trương cũng cho biết thêm, mẹ của ông nội ông (tức là bà cố của ông Trương) trước kia là phi tần trong cung thời nhà Thanh.

Sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Một số người cho rằng gia đình ông Trương vô cùng may mắn khi phát hiện ra chiếc "hộc tủ" này, bởi có khi giá trị của những món trang sức bằng ngọc còn lớn hơn cả việc trúng số.

Ông Trương chợt nhớ lại, trước kia, mẹ cũng đã từng tặng cho ông một chiếc vòng tay bằng ngọc khi còn nhỏ, nhưng sau nhiều năm thất lạc, cha mẹ qua đời, ông cũng quên mất những điều này. Được biết, căn nhà mà hai vợ chồng đang ở chính là nhà của cha mẹ ông để lại cho con cháu.

Dọn nhà tìm thấy chiếc hộc tủ bí ẩn, hai vợ chồng sững sờ khi thấy thứ bên trong. Ảnh: Weixin

Năm nay do các con đi học ở xa về nhà ăn Tết nên hai vợ chồng ông Trương muốn xây dựng, tân trang lại từng ngõ ngách trong nhà. Dù tìm thấy "bảo vật" quý do tổ tiên để lại, nhưng ông Trương vừa vui lại vừa buồn. Ông cho biết sẽ không bán những "bảo vật" này mà sẽ cất giữ chúng một cách cẩn thận. "Đây là bảo vật gia truyền do tổ tiên để lại, nên tôi cũng mong rằng con mình sẽ cất giữ cẩn thận, để sau này truyền lại cho cháu chắt" - ông nói thêm.