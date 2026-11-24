Với sự giúp sức của các thiết bị công nghệ có khả năng hiểu tiếng Việt, hiểu thói quen và nếp nhà Việt, người dùng có thể trải nghiệm đa sắc thái văn hoá nước nhà ngay trong không gian sống.

"Nếm" văn hoá trong từng món ngon đất Việt

Ẩm thực là một phần không thể tách rời của văn hoá. Với người dân Việt Nam, đây còn là niềm tự hào lớn khi nước ta đã sản sinh ra nhiều món ngon vang danh quốc tế như Phở, Bánh Mì, Nem Rán, Mì Quảng… Nhân Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, không gì tuyệt vời hơn là tự tay vào bếp chuẩn bị các món ngon đậm đà bản sắc quê hương và thưởng thức cùng những người thân yêu. Những cái tên như Bún Thang, Lẩu Cua Đồng, Bánh Xèo… là gợi ý hoàn hảo cho không khí sum họp gia đình trong ngày nghỉ lễ.

Khi nhu cầu nấu nướng tăng lên, những chiếc tủ lạnh trong gian bếp chính là cánh tay đắc lực hỗ trợ hội yêu bếp núc. Được tích hợp nhiều công nghệ AI hữu ích, có khả năng hiểu thói quen sinh hoạt của gia đình Việt, các dòng tủ lạnh Samsung sẽ giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn hẳn.

Tủ lạnh Samsung Bespoke AI với các tính năng AI thông minh, hỗ trợ bảo quản thực phẩm và gợi ý công thức chuẩn vị Việt cho mọi gia đình

Chẳng hạn, công nghệ AI Precise Cooling trên tủ lạnh Samsung Bespoke AI Side by Side có khả năng nhận diện và dự đoán nhu cầu làm lạnh của tủ như khi có nhiều thực phẩm mới phục vụ ngày lễ được cho vào, lưu trữ thực phẩm nóng hoặc điều kiện thời tiết nóng bức. Từ đây, AI sẽ chủ động điều chỉnh chế độ làm lạnh để bảo vệ thực phẩm, tránh bị hư hỏng do nhiệt độ thay đổi đột ngột, giúp giữ độ tươi ngon lâu hơn và bảo toàn hương vị, dinh dưỡng.



Trong khi đó, "mắt thần" AI Vision Inside trên tủ lạnh 4 cửa Samsung Bespoke AI Family Hub™ lại có khả năng quét và nhận diện thực phẩm được đưa vào/lấy ra khỏi tủ theo thời gian thực. Nhờ đó, người dùng luôn nắm được danh sách thực phẩm có sẵn trong tủ kèm ngày hết hạn. Tủ cũng có thể gợi ý công thức nấu ăn dựa trên nguyên liệu đang có bên trong, giúp bạn thuận tiện hơn khi lên ý tưởng món ngon chuẩn vị Việt.

Diện trang phục Việt, khoe bản sắc Việt

Ngày Văn hoá Việt Nam năm nay cũng là cơ hội tuyệt vời để diện áo dài, áo bà ba hay cổ phục Việt để xuống phố gặp gỡ bạn bè. Đây không chỉ là cách tạo điểm nhấn khác biệt mà còn giúp tôn vinh văn hoá nước nhà trong ngày lễ ý nghĩa này.

Với những loại trang phục đặc biệt kể trên, việc sử dụng các loại máy giặt tích hợp AI, có khả năng hiểu rõ từng mẻ đồ để tối ưu quy trình giặt sấy là rất cần thiết. Samsung đã áp dụng công nghệ AI Wash với khả năng nhận diện chất liệu vải, khối lượng, độ bẩn, từ đó tối ưu lượng nước, lượng chất giặt tẩy, thời gian giặt xả trên nhiều dòng máy giặt cửa trên và cửa trước của mình. Chẳng hạn với các chất liệu mỏng như áo dài, áo bà ba,... máy sẽ dùng ít nước giặt hơn, với thời gian vắt xả được tính toán phù hợp để nâng niu sợi vải. Ngược lại, với chất liệu dày như chăn mền, máy sẽ dùng nhiều nước giặt xả hơn, tăng số vòng vắt xả để đảm bảo làm sạch hiệu quả. Nhờ AI, người dùng không còn cần loay hoay chọn chế độ giặt, không cần tự đổ nước giặt xả thủ công. Quan trọng hơn, khả năng tối ưu chu trình giặt sấy còn giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn hẳn.

Máy giặt Samsung Bespoke AI nâng niu trang phục truyền thống với công nghệ AI Wash thông minh

Tận hưởng nghệ thuật truyền thống tại nhà

Thay vì hòa mình vào các sự kiện văn hoá ngoài phố, một gợi ý thú vị khác cho người hướng nội là tận hưởng các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam như chèo, tuồng, cải lương, hát xẩm… ngay trên TV trong nhà. Nhiều dòng TV Samsung như Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD, The Frame hiện đã được cập nhật Bixby Tiếng Việt, cho phép người dùng tiếp cận các tính năng nâng cao và trải nghiệm Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt để khám phá văn hoá theo cách trực quan, sống động hơn.

Trợ lý AI TV hiểu tiếng Việt mang đến trải nghiệm khám phá văn hoá sống động ngay trong phòng khách

Thông qua Trợ lý AI TV trên các mẫu TV tương thích, bạn có thể đặt câu hỏi bằng Tiếng Việt để khám phá tinh hoa ẩm thực Việt, kho tàng di sản Việt hay tìm hiểu về những phong tục văn hoá độc đáo. Trợ lý AI TV còn có thể cung cấp thêm thông tin về chương trình người dùng đang xem, hỗ trợ tìm hiểu về một nhân vật, địa điểm hay không gian văn hoá đang xuất hiện ngay trên màn hình lớn. Qua đó, Samsung AI TV đảm nhận vai trò thiết bị giải trí, mà còn trở thành không gian để các thành viên cùng khám phá, học hỏi và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong Ngày văn hoá Việt Nam năm nay.

Người dùng có thể đặt câu hỏi về mọi vấn đề đời sống và nhận về thông tin trực quan bằng tiếng Việt trên Samsung AI TV

Ngoài ra, các tính năng AI khác như AI Upscaling (tự động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K sắc nét), AI Soccer Mode (chế độ bóng đá AI), AI Sound Controller (Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI)... cũng giúp trải nghiệm giải trí trong dịp lễ trở nên mới mẻ hơn.

Gác lo toan việc nhà, toàn tâm trải nghiệm văn hoá Việt

Ngày 24/11 cũng là thời điểm phù hợp để tạm gác áp lực công việc và cả lo toan việc nhà để tận hưởng trọn vẹn ngày văn hoá Việt. Các gia đình hoàn toàn có thể làm được việc này với sự trợ giúp của ứng dụng SmartThings - nền tảng kết nối nhà thông minh của Samsung.

Khi đồng bộ hoá tủ lạnh, máy giặt, TV… qua SmartThings, người cùng có thể tiếp cận đầy đủ các tính năng như quản lý đa thiết bị, AI Energy (tiết kiệm điện thông minh), Home Care (nhận thông báo về tình trạng thiết bị, tự động nhắc lịch thay thế phụ kiện, phát hiện sự cố và đề xuất giải pháp), điều khiển từ xa hay các kịch bản tự động hoá. Chẳng hạn khi các gia đình ra ngoài chơi lễ, SmartThings sẽ chủ động nhận biết và tắt các thiết bị không cần sử dụng để tiết kiệm năng lượng. Nền tảng này cũng có thể phát hiện vị trí GPS của người dùng và chủ động bật điều hoà trước khi bạn về nhà, sẵn sàng chào đón bạn với nhiệt độ yêu thích. Người dùng cũng có thể lên lịch làm việc cho từng thiết bị theo từng khung giờ, từ đó để căn nhà tự vận hành mà không cần thao tác thủ công.

Với sản phẩm Samsung, công nghệ thấu hiểu nếp nhà Việt, ngôn ngữ và bản sắc Việt, đồng hành cùng người dùng trong hành trình tôn vinh văn hoá. Đây là "mảnh ghép" quan trọng góp phần mang lại trải nghiệm gần gũi, tiện lợi với mọi gia đình Việt.