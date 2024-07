Dọn đồ của cha già vừa mất, con trai phát hiện 28 mẩu giấy lạ trong hộp gỗ: Bí mật hơn 30 năm của cả vùng được tiết lộ, gây chấn động truyền thông

Tháng 3/2019, câu chuyện xúc động về ông Hứa Huệ Xuân, một công nhân đã về hưu từ nhà máy hóa dầu An Khánh ở tỉnh An Huy đã khiến dư luận toàn Trung Quốc chú ý. Ông Hứa qua đời ở tuổi 87, để lại sau lưng một bí mật đã giấu kín hơn 30 năm. Phát hiện này đã khiến cả vùng An Huy và toàn Trung Quốc xôn xao.

Bí mật trong chiếc hộp gỗ

Ông Hứa qua đời vào năm 2019, thọ 87 tuổi. Sau tang lễ, trong quá trình sắp xếp lại đồ đạc của cha, con trai ông đã tình cờ tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp không chỉ chứa những tấm huy chương từ những ngày trẻ của ông Hứa, mà còn có những lá thư và một cuốn sổ chứa tổng cộng 28 tờ giấy đã ngả vàng.

Trái ngược với những dự đoán ban đầu, những mẩu giấy này đã tiết lộ một bí mật lớn: Đây là những tờ giấy chứng nhận làm từ thiện và ông Hứa chính là Lý Ký, nhà hảo tâm ẩn danh đã cống hiến không biết mệt mỏi cho các hoạt động từ thiện của địa phương được “truy lùng” hàng chục năm qua.

Gia đình phát hiện gần 30 tờ giấy nhỏ ghi lại chứng nhận làm từ thiện

Nhà hảo tâm âm thầm

Thông tin này ngay lập tức khiến mọi người chấn động. Lý Ký, nhân vật đã trở thành huyền thoại địa phương, không ai ngờ lại chính là ông Hứa. Cái tên Lý Ký này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1991, khi người này đã quyên góp 300 tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng Việt Nam) để giúp đỡ huyện Dĩnh Thượng trong cuộc chiến chống lũ lụt. Số tiền này vào thời điểm đó đáng giá bằng hai tháng lương và có giá trị rất lớn đối với một huyện nghèo như Dĩnh Thượng. Tấm lòng của Lý Ký đã được đánh giá cao, nhưng không ai có thể tìm ra được danh tính thật sự của ông. Ngay cả khi các phóng viên và cơ quan truyền thông đã cố gắng điều tra, danh tính của Lý Ký vẫn là một bí ẩn.

Hình ảnh ông Hứa Huệ Xuân

Qua nhiều năm, ông Hứa tiếp tục thường xuyên đóng góp cho cộng đồng dưới cái tên giả. Vào năm 1992 và 1993, ông lão đã quyên góp lần lượt 2 lần 10.000 nhân dân tệ, số tiền đủ để mua cả căn nhà lớn vào thời đó. Đến năm 1998, khi lũ lụt lại một lần nữa tấn công An Khánh, ông đã quyên góp 3.000 tệ cho hội cứu trợ thiên tai. Những số tiền lớn này khiến nhiều người tin rằng Lý Ký chắc chắn là một nhà từ thiện giàu có hoặc một tổ chức lớn. Tuy nhiên, sự thực đã được bật mí: Lý Ký không ai khác chính là ông Hứa, một công nhân bình thường với thu nhập không cao, một người sống rất giản dị và tiết kiệm.

Ông Hứa nổi tiếng trong khu vực là người sống hà tiện, thậm chí cả nhà cửa ông cũng không được tu sửa trong nhiều năm. Ông luôn tiết kiệm từng đồng xu, không chỉ với bữa ăn hàng ngày mà còn với mọi chi tiêu trong cuộc sống. Tuy nhiên, đến sau khi ông qua đời, mọi người mới biết mục đích tiết kiệm của ông không phải vì bản thân, mà là để có thể giúp đỡ người khác một cách âm thầm. Bí mật này luôn được ông giữ kín với mọi người, kể cả người thân trong gia đình.

Căn nhà ông Hứa sống rất đơn sơ vì ông đã dùng gần hết tiền tiết kiệm làm từ thiện

Người thân của Hứa Huệ Xuân, dù không nhận được tài sản nào, nhưng họ cho biết rất tự hào về ông - người cha, người ông của họ đã sống một đời vì cộng đồng mà không cần sự công nhận hay ca ngợi.

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2019, lấy cảm hứng từ tinh thần của Lý Ký, “Quỹ tình yêu Lý Ký” đã được thành lập tại Công ty Hóa dầu An Khánh, nơi ông từng gắn bó trong suốt sự nghiệp làm công nhân của mình. Chỉ trong 3 ngày, tổng số tiền quyên góp lên tới hơn 500 ngàn nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng). Câu chuyện cảm động của người đàn ông này cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trong công việc thiện nguyện.

Nguồn: Sohu