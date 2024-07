Sau mẫu xe điện VF e34, mới đây VinFast tiếp tục mở rộng dải sản phẩm tại Indonesia bằng SUV điện cỡ A VF 5. Cụ thể, từ ngày 01/07, VinFast chính thức mở bán VF 5 tại quốc gia này với mức giá niêm yết là 310.000.000 IDR (khoảng 483 triệu đồng).

Với chính sách cho thuê pin, VF 5 có giá niêm yết 242.000.000 IDR và chi phí thuê pin là 990.000 IDR/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 1.500 km, 1.415.000 IDR/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km và 2.360.000 IDR/tháng cho quãng đường di chuyển trên 3.000 km. Tại Indonesia, VF 5 được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng tốt nhất thị trường, với thời hạn lên tới 7 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho xe, và 8 năm không giới hạn số lượng km cho pin.

VF 5 sở hữu công suất động cơ tối đa 70 kW, tương đương 94 Hp, mô men xoắn cực đại 135 Nm. VF 5 được trang bị pin Lithium với dung lượng 29,6 kWh và có thể sạc nhanh trong vòng 34 phút, đưa dung lượng pin từ 10% lên 70%. Mẫu SUV điện VF 5 được trang bị đầy đủ tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC…

VF 5 có kích thước nhỏ gọn giúp dễ dàng di chuyển trong khu vực nội đô.

VF 5 thu hút với cụm đèn xi-nhan, đèn lùi và đèn sau LED sắc sảo được đặt thấp xuống dưới, tạo điểm nhấn ấn tượng cho phần đuôi xe. Cánh lướt gió cùng ăng- ten vây cá mập mang đến sự đồng bộ và tinh tế, góp phần hoàn thiện diện mạo khỏe khoắn, năng động.

Tới nay, VinFast đã chính thức mở bán mẫu ô tô điện VF e34, khai trương cửa hàng tại lý tại thủ đô Jakarta và có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Indonesia.

Cũng trong hôm nay, tại thị trường Việt Nam, VinFast công bố mở rộng dải màu sắc cho mẫu SUV cỡ A VF 5 Plus với 8 lựa chọn màu sắc bao gồm Xám, Đỏ, Xanh dương, Trắng; và 4 màu nâng cao mới là Vàng, Hồng tím, Xanh dương nhạt và Xanh lá nhạt. Dàn xe VF 5 Plus với dải màu đa dạng sẽ chính thức ra mắt từ ngày 07/07/2024.

VF 5 Plus hiện là mẫu SUV cỡ A được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, chiếm gần một nửa thị phần của cả phân khúc trong Quý I/2024. Ưu điểm nổi bật của VF 5 Plus là thiết kế nhỏ gọn, thời trang, vận hành linh hoạt trong đô thị và chi phí vận hành tối ưu vượt trội so với các xe xăng cùng phân khúc.

Tùy chọn màu sơn nâng cao mới cho VF 5 Plus. Ảnh: VinFast

Về động cơ, xe có công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, mạnh nhất phân khúc SUV cỡ A, đảm bảo di chuyển tối đa 326,4 km (theo NEDC) sau một lần sạc đầy. VF 5 Plus cũng được trang bị những tiện nghi, an toàn hàng đầu phân khúc như hệ thống 6 túi khí, giám sát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, trợ lý ảo tiếng Việt điều khiển bằng giọng nói...

Mẫu xe điện đang có giá 468 triệu đồng (không bao gồm pin) và giá 548 triệu đồng (bao gồm pin).

Về chi phí vận hành, người dùng có thể thuê pin để tối ưu chi phí ban đầu theo 3 mốc tương ứng với quãng đường di chuyển trong tháng, từ 1,2 triệu đồng/tháng (đi dưới 1.500 km); 1,6 triệu đồng/tháng (từ 1.500 km đến 3.000 km); và 2,7 triệu đồng/tháng (từ 3.000 km trở lên).