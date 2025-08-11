Dồn dập không kích, chiếm lợi thế trước đàm phán ngừng bắn

Trước thềm đàm phán ngừng bắn, các cuộc không kích lẫn nhau vẫn tiếp diễn và cả Nga lẫn Ukraine đã cung cấp một số thông tin chi tiết.

Theo đó, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc không kích phối hợp khác nhau vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine, trong khi đó, Quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV) kamikaze.

Theo nguồn tin của Ukraine, Nga đã tấn công các mục tiêu ở các khu vực Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Dnepropetrovsk bằng máy bay không người lái và tên lửa. Khoảng 1 giờ sáng, các tín hiệu báo động đã được ghi nhận ở các khu vực Chernihiv và Sumy, đặc biệt là ở thành phố Sumy.

Sau đó, Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Kharkiv.

Đầu tiên, các mục tiêu ở quận Bogodukhov (Zolochiv) đã bị tấn công, sau đó, thông tin xuất hiện về một cuộc đột kích lớn của máy bay không người lái Geran của Nga vào Chuguev, tiếp đó, nhiều tiếng nổ và vụ nổ lớn đã được ghi nhận ở Shevchenkove và Balakleya.

Gần 6 giờ sáng, thông tin xuất hiện về một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào khu vực sông Dnieper và các mục tiêu khác trong khu vực Dnipropetrovsk, nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận ở các quận Sinelnykovsky và Nikopol.

Ngược lại, Không quân Ukraine báo cáo rằng vào đêm ngày 9 tháng 8, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công bằng 47 máy bay không người lái tấn công và máy bay cảm tử, cũng như hai tên lửa hành trình Iskander-K.

Phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc chế áp một tên lửa Iskander-K và 16 máy bay không người lái, nên đã có tới 31 máy bay không người lái và 1 tên lửa đã tấn công trúng 15 địa điểm.

Đổi lại, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo trong một báo cáo đã thông báo rằng, trong đêm ngày 09/8, lực lượng phòng không đã vô hiệu hóa 97 máy bay không người lái tấn công của Ukraine trên các khu vực của Nga.

Trên vùng Kursk, 28 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ, trên vùng Bryansk và Kaluga mỗi nơi 13 chiếc, trên vùng Tula có 10 chiếc, các vùng Oryol và Belgorod mỗi nơi 8 chiếc, trên vùng biển Azov là 7 chiếc, trên vùng Krasnodar Krai có 5 chiếc bị bắn hạ, 2 chiếc bị phá hủy trên vùng Rostov, ở 3 vùng vùng Crimea, Moscow và Lipetsk là mỗi nơi 1 chiếc.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 08 tháng 8, một trong những máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại một tòa nhà 20 tầng ở tiểu khu Levoberezhny vùng Rostov-on-Don.

Các nhân chứng đã báo cáo về một vụ nổ và hỏa hoạn trên tầng 18 của tòa chung cư, khiến hai căn hộ bị hư hại, không có ai bị thương.