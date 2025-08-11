Nhiều ý kiến trái ngược về thượng đỉnh Trump - Putin: Thời gian, địa điểm đều thiên vị Nga?

Ông Trump không muốn đối đầu với Nga?

Các quan chức và nhà bình luận đã lên tiếng về việc hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ có một cuộc gặp tại Alaska - lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga được mời đến Mỹ, kể từ năm 2007.

Các quan chức châu Âu và Ukraine đã nhanh chóng phản ứng trước sự đảo ngược đột ngột của chính quyền Tổng thống Trump. Vài ngày trước khi công bố cuộc gặp thượng đỉnh vào thứ Sáu, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng và đe dọa sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Lính Ukraine tại khu vực Pokrovsk, nơi lực lượng Nga đã tạo thế bao vây. Ảnh: Shutterstock

Đặc phái viên kinh tế của Nga Kirill Dmitriev, một người đối thoại quan trọng giữa Điện Kremlin và chính quyền Trump, cho biết quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Alaska có ý nghĩa biểu tượng quan trọng đối với quan hệ đối tác Mỹ - Nga. Mỹ đã mua vùng lãnh thổ này từ Nga vào năm 1867 với giá 7,2 triệu đô la.

Các blogger quân sự Nga cũng bày tỏ vui mừng, nhưng cũng không đặt kỳ vọng cao. "Cuộc gặp ở Alaska có mọi cơ hội để trở thành lịch sử", Alexander Kots viết trên kênh Telegram của mình.

Các nhà phân tích phương Tây thì cho rằng ông Trump nên thận trọng.

Sam Greene, giáo sư chính trị Nga tại Đại học King's College London, cho biết việc chọn Alaska thể hiện sự thiên vị với Nga.

Tính biểu tượng của việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Alaska thật kinh khủng - như thể được thiết kế để chứng minh rằng biên giới có thể thay đổi, ông Greene nói.

Nga không từ bỏ mục tiêu, Ukraine không nhượng bộ

Trong khi đó, các nhà phân tích Nga cho rằng Điện Kremlin khó có thể từ bỏ các mục tiêu của mình đối với Ukraine - phi quân sự hóa và trung lập bên ngoài NATO.

Tatiana Stanovaya, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Nga-Á-Âu thuộc Đại học Carnegie, cho rằng Tổng thống Trump đưa ra những tín hiệu cho một nỗ lực mới chỉ vài ngày trước khi tối hậu thư cho các lệnh trừng phạt bổ sung của mình kết thúc cho thấy ông "không muốn rơi vào cuộc đối đầu với Nga".

Sau khi các quan chức Ukraine và Châu Âu gặp Phó Tổng thống Vance hôm 9/8 để phối hợp phản hồi đề xuất của Nga, các nhà lãnh đạo Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine, nhấn mạnh cần lệnh ngừng bắn hoặc giảm bớt các hành động thù địch trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Theo nguồn tin, Nga đã đề xuất Kiev từ bỏ khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine, bao gồm các khu vực Luhansk và Donetsk, để đổi lấy một lệnh ngừng bắn nhưng không đưa ra bất kỳ điều kiện nào khác.

Hôm 9/8, ông Trump nói với các phóng viên rằng đề xuất của Điện Kremlin liên quan đến "một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai quốc gia".

Sau đó, ông Zelensky tái khẳng định rằng ông sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc trao lãnh thổ cho Nga, điều mà ông cho là bị cấm theo hiến pháp Ukraine.