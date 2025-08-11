Dồn dập hoạt động ngoại giao về Ukraine

Nhà Trắng đang cân nhắc mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến bang Alaska, nơi dự kiến diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga vào ngày 15-8. Đài NBC News hôm 9-8 dẫn một số nguồn tin cho biết vấn đề này đang được thảo luận và chưa có quyết định cuối cùng.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng khi được hỏi về thông tin trên chỉ cho biết ông Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên với cả 2 nhà lãnh đạo Nga - Ukraine. Nhà Trắng hiện tập trung lên kế hoạch cho cuộc gặp song phương theo đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Mỹ và Nga xác nhận cuộc gặp sắp tới giữa lãnh đạo 2 nước để thảo luận về giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trước thềm cuộc gặp, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết "chúng tôi đang tiến rất gần tới một thỏa thuận" nhằm chấm dứt xung đột, cũng như nhấn mạnh sẽ có "một số trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên". Đáp lại, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không từ bỏ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu dù hoan nghênh kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga để tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine, song kêu gọi tiếp tục ủng hộ Kiev và duy trì sức ép với Moscow nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững. Trong tuyên bố chung đưa ra hôm 9-8, lãnh đạo Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Anh, Ủy ban châu Âu khẳng định bất kỳ giải pháp ngoại giao nào cũng phải bảo vệ lợi ích an ninh của Ukraine và châu Âu.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (thứ 2 từ phải qua), Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy (thứ 3 từ phải qua) thảo luận với các quan chức an ninh Ukraine hôm 9-8. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO, KHỐI THỊNH VƯỢNG CHUNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VƯƠNG QUỐC ANH

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng điện đàm, cam kết tìm kiếm một "nền hòa bình công bằng và bền vững" cho Ukraine. Riêng ông Macron nhấn mạnh Ukraine phải đóng vai trò trong mọi tiến trình đàm phán.

Cũng trong ngày 9-8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy, đại diện Ukraine cùng các đồng minh châu Âu tại hạt Kent - Anh để thảo luận về nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ông Donald Trump. Giới chức Mỹ cho biết các cuộc họp kéo dài nhiều giờ này "đã đạt được tiến triển đáng kể" hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột ở Ukraine của Tổng thống Donald Trump.

Tại cuộc gặp, theo tờ The Wall Street Journal, các đại diện Ukraine và châu Âu đã đưa ra đề xuất, theo đó đòi hỏi lệnh ngừng bắn phải được thực thi trước khi tiến hành các bước đi tiếp theo. Ngoài ra, văn kiện cũng nêu rõ mọi trao đổi lãnh thổ phải mang tính "có đi có lại", đi kèm các bảo đảm an ninh chắc chắn.

Trong thông điệp đăng lên mạng xã hội sau cuộc gặp, ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, nhắc lại lập trường Kiev sẽ bác bỏ mọi nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Lập trường khác biệt Trong một bản ghi nhớ được đưa ra tại các cuộc đàm phán ở TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6-2025, Nga đã đề xuất với Ukraine 2 phương án để thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày. Một phương án yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson - 4 khu vực mà Moscow sáp nhập hồi tháng 9-2022 theo sau một loạt cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức riêng ở từng khu vực. Theo đài RT, Nga gần đây đã kiểm soát hoàn toàn Lugansk. Trong khi đó, Ukraine vẫn đang kiểm soát một phần các khu vực còn lại. Bên cạnh đó, Nga còn đưa ra một "đề xuất trọn gói". Theo đó, Ukraine phải ngừng huy động quân, đóng băng việc tiếp nhận vũ khí từ phương Tây và cấm bất kỳ lực lượng nào của nước thứ ba hiện diện trên lãnh thổ mình. Moscow cũng gợi ý Kiev chấm dứt thiết quân luật và tổ chức bầu cử, sau đó 2 nước có thể ký một hiệp ước hòa bình toàn diện. Ở chiều ngược lại, theo AP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý với lệnh ngừng bắn do ông Donald Trump đề xuất nhưng tái khẳng định Kiev sẽ không từ bỏ việc theo đuổi tư cách thành viên NATO. Ông Zelensky cũng bác bỏ việc công nhận Nga sáp nhập bất kỳ khu vực nào của nước này. Tại các cuộc đàm phán với Nga nói trên, Ukraine nhấn mạnh cần có một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện kéo dài 30 ngày để tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ukraine cũng bác bỏ các yêu cầu của Nga về quy chế trung lập, coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền, đồng thời khẳng định Ukraine có quyền tự do lựa chọn liên minh. Ngoài ra, Ukraine còn bác bỏ mọi hạn chế về quy mô và các yếu tố khác của lực lượng vũ trang, cũng như về sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ mình.



