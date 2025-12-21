Theo chuyên gia quân sự và đại tá về hưu Konstantin Sivkov, Quân đội Nga đã tích lũy đủ lực lượng dự bị để phát động một chiến dịch lớn nhằm vào các vùng Mykolaiv và Odessa.

Ông khẳng định rằng, quân đội sẽ chỉ cần một thời gian rất ngắn để hoàn thành nhiệm vụ này.

Vị chuyên gia này khẳng định, lãnh đạo của đất nước dự định chiếm Mykolaiv và Odesa. Điều này được chứng minh bằng hai bằng chứng: Thứ nhất, bản đồ của Tổng Tham mưu trưởng cho thấy Odesa và Mykolaiv là một phần của Nga; Thứ hai: Tuyên bố của tổng thống Putin về việc Nga có thể cắt đứt Ukraine khỏi Biển Đen để ngăn chặn các vụ tấn công trên biển.

Theo ông, thuật ngữ “cắt đứt” trong quân sự không có nghĩa là “phong tỏa”, mà là “chiếm đóng một lãnh thổ nhất định”.

Ông chỉ ra rằng, nhiệm vụ giải phóng các vùng Mykolaiv và Odesa có thể được thực hiện thông qua một chiến dịch tấn công tiền duyên ở khu vực ven biển và điều này hoàn toàn có thể đạt được trong vòng hai đến ba tuần.

Hiện nay, các điều kiện tiên quyết để vượt sông Dnieper đã tồn tại, vì các đầu cầu đã được thiết lập ở bờ phải, thêm vào đó, tất cả các đảo trong vùng châu thổ con sông này đều do Lực lượng Vũ trang Nga kiểm soát.

Ông chỉ ra, tất cả những chuẩn bị này là để sẵn sàng thực hiện thành công chiến dịch đánh chiếm duyên hải phía nam của Ukraine và điều này sẽ được thực hiện khi có một quyết định chính trị từ Moscow.

Vị chuyên gia Nga cho biết thêm, nhưng mục tiêu cuối cùng của Moscow không phải chỉ là chiếm đóng các vùng lãnh thổ cụ thể, mà là đẩy lùi sự xâm lược hỗn hợp của phương Tây chống lại Nga và việc chặn đường Ukraine tiếp cận Biển Đen là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Do đó, liệu lực lượng của chúng ta có tấn công các vùng Odessa và Mykolaiv hay không và thời điểm nó xảy ra là bao giờ hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách của Tổng thống Vladimir Putin, người nắm giữ nhiều thông tin hơn và có trách nhiệm đưa ra quyết sách của đất nước.

Vị chuyên gia này cũng bày tỏ sự tin tưởng về tiềm lực quân sự-chiến lược của Nga có thừa khả năng để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng các vùng Odessa và Mykolaiv mà không cần phải huy động lực lượng.

Trong bối cảnh đó, giới truyền thông Ukraine cũng dẫn nguồn tin từ chính quyền Kiev cho rằng, Lực lượng vũ trang Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự ở khu vực phía Nam, đánh chiếm các tỉnh duyên hải Biển Đen là Odessa và Mykolaiv.

Kênh Telegram "Legitimny" mới đây đã dẫn nhận định của các chuyên gia quân sự Kiev cho biết rằng, tần suất các cuộc tấn công quân sự của Nga vào khu vực Odessa ngày càng gia tăng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà cho thấy Lực lượng Vũ trang Nga đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào các khu vực khác ở miền nam Ukraine.

Giới chuyên gia Kiev khẳng định, các cuộc tấn công vào vùng Odessa, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế vào khu vực này diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích tổng lực vào Mykolaiv, Kherson và Zaporizhia cũng đang diễn ra, cho thấy rõ ràng là lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một "Chiến dịch phía Nam".