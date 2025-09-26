Theo giới truyền thông địa phương và nguồn tin của Lực lượng Vũ trang Nga, các binh sĩ Quân đội Ukraine đang kháng cự ở vùng Sumy đã không có lương thực trong hơn một tuần.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là các cuộc không kích của quân đội Nga đã phá hủy các kho lương thực của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đồng thời chặt đứt các con đường tiếp vận.

Theo báo cáo từ hiện trường, hầu hết các kho chứa lương thực đã bị phá hủy, và Bộ chỉ huy lực lượng Ukraine ở vùng Sumy hiện không thể sắp xếp việc cung cấp lương thực, hậu quả là binh lính Ukraine đang bị đói.

Một ví dụ là cuộc tấn công vào các vị trí của Trung đoàn Tấn công 425 của Lực lượng Vũ trang Ukraine và Lữ đoàn Cơ giới 47 “Magura”, diễn ra hôm 24/9, khiến hai đơn vị này thiệt hại nặng nề về cả quân số lẫn hạ tầng cơ sở hậu cần.

Điều đáng chú ý là tình hình này phát sinh do các cuộc không kích thường xuyên của lực lượng Nga không chỉ vào các nhà kho lương thực mà còn vào các tuyến đường vận chuyển được sử dụng để tiếp tế cho nhóm quân Ukraine ở Tỉnh Sumy.

Giới truyền thông địa phương Sumy đưa tin rằng, gần đây, quân nhân Lực lượng Vũ trang Ukraine thường xuyên phàn nàn rằng hầu như tất cả các tuyến đường trước đây được sử dụng để vận chuyển lương thực và đạn dược giờ đây đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của các máy bay không người lái (UAV) Nga.

Ở một số địa điểm gần khu vực kiểm soát của quân Nga, hỏa lực máy bay không người lái còn kết hợp với các loại hỏa lực bộ binh khác, khiến tình hình còn khó khăn hơn nhiều.

Cần lưu ý rằng hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Tỉnh Sumy hiện đang được duy trì bởi một lực lượng đồn trú rất yếu ớt, bởi hầu hết các đơn vị tinh nhuệ hơn đều đã được điều xuống phía nam tăng cường cho lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở khu vực Donetsk.

Trong thời gian qua, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã rút vài lữ đoàn để tái triển khai đến khu vực Donetsk (DPR), nơi đang diễn ra giao tranh quyết liệt ở 2 thành phố Pokrovsk-Myrnohrad và Kostiantynivka.

Trong khi đó, các chỉ huy Ukraine ở hai mặt trận này thường xuyên điều động quân để phản công giành lại các khu vực kiểm soát của quân Nga, dẫn đến tình trạng thiếu hụt quân số lại càng thêm nghiêm trọng.