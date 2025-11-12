Theo giới truyền thông Moscow và Kiev, Quân đội Nga đã phát động một chiến dịch tấn công mới tại khu vực biên giới vùng Kharkiv giáp với khu vực chiến sự căng thẳng ở bắc Kupiansk.

Theo bản đồ trực tuyến của DeepState, các đơn vị tấn công của Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine gần làng Bologovka (Bolohivka), thuộc vùng Kharkiv, lợi dụng sự phòng thủ yếu kém của lực lượng phòng thủ Ukraine tại khu vực gần biên giới quốc gia để xuyên thủng phòng tuyến biên giới.

Cần lưu ý rằng, các mục tiêu chính của Bộ Tư lệnh Quân đội Nga tại khu vực này của đường tiếp xúc dường như khá rõ ràng.

Nga tiếp tục thực hiện một cách có phương pháp chiến lược xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và tạo ra các vùng căng thẳng mới để đánh lạc hướng và kéo giãn binh lực của Quân đội Ukraine, làm cạn kiệt lực lượng dự bị, tạo ra những lỗ hổng mới trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía đông đất nước.

Họ đang thực hiện một kế hoạch cũ là liên kết các nhóm Quân đội Nga tại Vovchansk và Dvorichnaya, điều này sẽ cho phép họ cắt giảm sự đầu tư về nguồn lực, tạo ra một mặt trận liên tục thuận tiện hơn và cải thiện hậu cần.

Hiện nay, quân Nga tiếp tục gây áp lực lên Quân đội Ukraine trên hướng Kupiansk, vì vậy các hoạt động gần Bolohivka có thể là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho khả năng bao vây thêm nút thắt then chốt này của hệ thống phòng thủ Ukraine từ một hướng tác chiến mới.

Các hành động tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga gần Bolohivka sẽ buộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine phải phân tán nguồn lực vốn đã hạn chế, làm suy yếu hệ thống phòng thủ trên các tuyến khác.

Các nguồn tin liên quan đến quân đội Ukraine trích dẫn thông tin từ mặt trận chỉ ra rằng, với động thái mới nhất này, dường như quân Nga đang có ý định liên kết hai mặt trận ở vùng Kharkiv là Kupiansk và Vovchansk.

Nếu các hành động của Quân đội Nga thành công, điều này sẽ tạo ra mối đe dọa tiềm tàng rằng lực lượng Nga sẽ xâm nhập vào hậu phương của các nhóm Ukraine đang bảo vệ Vovchansk và Kupiansk.

Các nhà phân tích Ukraine tin rằng, nếu tiếp tục thành công ở Kharkiv, quân Nga sẽ tiếp tục giáng đòn nặng vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, đánh gục nỗ lực của Kiev nhằm dồn quân cứu viện Pokrovsk - Myrnohrad và Kostiantynivka.

Những thành công liên tiếp sẽ khiến Kiev phải từ bỏ vùng Donetsk, để tập trung bảo vệ Dnepropetrovsk, Kharkiv, Sumy và Chernihiv, nếu không, quân Nga có thể sẽ sớm bắt đầu tấn công ở những nơi khác để tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát.