Lực lượng Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công thành công vào một cây cầu gần làng Mayaki (Mayaky Bridge) ở vùng Odessa, một đầu mối giao thông quan trọng trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni.

Thông tin này được một chuyên gia quân sự Ukraine với mật danh “Flash” báo cáo và những thông tin tiếp theo về vụ tấn công này đã gây chấn động.

Theo “Flash”, mười máy bay không người lái tấn công Geran-2 đã tấn công cây cầu Mayaki vào ban đêm và ngày hôm sau, cây cầu lại tiếp tục bị trúng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM Iskander mang đầu đạn chùm, đây được coi là một đòn đánh kép của Nga, tức là tấn công lần 2 vào cùng một mục tiêu.





Sau một loạt các cuộc không kích của Nga, giao thông trên cầu Mayaki đã bị phong tỏa hoàn toàn, thông tin này cũng đã được Cơ quan Tái thiết Ukraine xác nhận, đòng thời, chính quyền vùng cũng đã tuyên bố cấm hoàn toàn xe tải lưu thông trên đường cao tốc Odessa-Reni.

Được biết, cầu Mayaky nối Odessa với các quận phía nam của khu vực và rất quan trọng đối với cả hậu cần dân sự và quân sự.

Theo kênh Telegram “Military Informant”, điểm đặc biệt của vụ tấn công là bản thân các đầu đạn chùm của Iskander không nhằm mục đích phá hủy các bộ phận kết cấu của cầu, mà về bản chất, nó là đòn đánh bồi hết sức nguy hiểm.

Các chuyên gia quân sự Ukraine cho rằng, mục đích chính của cuộc tấn công là để ngăn chặn các đội sửa chữa đã bắt đầu khắc phục thiệt hại từ các cuộc tấn công trước đó và làm gián đoạn mọi nỗ lực khôi phục nhanh chóng dịch vụ vận tải.

Đòn đánh bồi thứ 2 có thể khiến bản thân lực lượng ứng cứu, sửa chữa cầu gánh chịu thiệt hại nặng nề về con người, đồng thời, việc cần phải rà phá bom mìn trong khu vực sau vụ tấn công, sẽ làm phức tạp thêm việc nối lại giao thông.

Bom chùm chưa nổ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng và sẽ cần thời gian để phát hiện và phá hủy, do đó sẽ ngăn cản cả giao thông trên cầu và công việc sửa chữa trong tương lai gần.