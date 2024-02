Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 16/2, Công an huyện Đức Phổ đã củng cố hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Đức Minh vào tối 15/2 (mùng 5 Tết). Đối tượng gây án là Trân Ngọc Th. (SN 1996), trú thôn Minh Tân, xã Đức Minh) đã ra công an xã đầu thú sau khi gây án.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Th và Lê Thị Mỹ H. (sinh năm 2000) cùng thường trú ở thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi lấy nhau và có 2 con sinh năm 2018 và 2019. Do cuộc sống khó khăn, cả nhà đưa nhau vào Đồng Tháp bán hủ tiếu.

Do mâu thuẫn vợ chồng, tháng 3/2023 Th. đưa hai con nhỏ trở lại quê ở xã Đức Minh sinh sống, còn vợ tiếp tục ở lại tỉnh Đồng Tháp buôn bán đến ngày 8/2/2024 (nhằm ngày 29 Tết) mới về nhà cha mẹ đẻ ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức.

Đến tối ngày 15/2/2024, H. đến nhà đón hai con nhỏ về ngoại chơi nhưng không nói trước với T.

Khi con nhỏ vào xin phép bố để đi với mẹ thì hai bên phát sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau. Mâu thuẫn lên cao, T. dùng dao đâm vợ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, T. đến Công an xã Đức Minh, huyện Mộ Đức đầu thú.