Trẻ con luôn có cách thể hiện tình cảm khiến người lớn vừa buồn cười vừa muốn khóc. Không cần lời nói hoa mỹ, không cần hành động lớn lao, đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ, ngây ngô thôi cũng đủ khiến trái tim tan chảy.

Mới đây, một cậu bé 3 tuổi ở Trung Quốc đã khiến dân mạng "phát sốt" vì hành động siêu đáng yêu: giấu chiếc đùi gà trong tất để mang về cho bố mẹ.

Theo đó, khi bố mẹ đến đón con ở trường mẫu giáo. Vừa thấy họ, cậu bé liền chạy ào tới, làm rơi cả cặp sách. Người mẹ thoáng chút hốt hoảng, tưởng con gặp chuyện gì ở lớp. Nhưng ngay sau đó, cậu bé rút ra từ trong cặp một chiếc tất cuộn tròn, hào hứng khoe: "Đây là đùi gà đó bố mẹ!".

Cậu bé giấu đùi gà vào tất mang về cho bố mẹ.

Người bố sững lại vài giây, rồi bật cười khi phát hiện một bên chân con trần trụi, còn bên kia vẫn mang tất. Hóa ra trong giờ ăn trưa, cô giáo phát cho mỗi bạn một chiếc đùi gà. Cậu nhóc thấy ngon quá, lại sợ bố mẹ không có phần, nên quyết định cởi tất, giấu vào đó để mang về.

Một bên chân vẫn đeo tất, bên còn lại đi chân trần.

Cậu bé rất hào hứng khoe với bố mẹ món quá "đặc biệt" của mình.

Món "quà" bất ngờ khiến cha mẹ vừa vui vừa xúc động. Sau đó, họ cùng nhau ăn hết chiếc đùi gà. Người bố trêu: "Đây đúng là món đùi gà ngon nhất thế giới rồi!".

Chiếc đùi gà ngon nhất của cả gia đình.

Dưới bài viết, cư dân mạng thi nhau bình luận rôm rả:

- Trẻ con đúng là ngây thơ và dễ thương hết chỗ nói.

- Tôi mà là mẹ bé chắc đem tất đó đi đóng khung luôn!

- Chắc có lẽ đây là chiếc đùi gà ngon nhất trên đời của cha mẹ bé rồi!

- Mấy đứa nhỏ đúng là đáng yêu hết sức, luôn biết cách làm người lớn vừa buồn cười mà vừa muốn khóc luôn!

Người lớn thể hiện tình cảm bằng lời nói, bằng những món quà đắt tiền, bằng những cử chỉ đôi khi cầu kỳ. Nhưng trẻ con thì khác, tình yêu của chúng đơn giản đến mức vụng về. Một chiếc đùi gà nhét trong tất, dù không sạch, không đẹp, vẫn là món quà chứa đầy thương yêu và hồn nhiên nhất.

Trẻ nhỏ không biết nói lời yêu, cũng chưa hiểu thế nào là "biết ơn" hay "hiếu thảo", nhưng trong đầu chúng luôn có một suy nghĩ rất đơn giản: "Cái gì ngon, cái gì đẹp, con sẽ dành cho bố mẹ".

Và đôi khi, chính sự ngây ngô ấy lại là lời nhắc nhở dịu dàng nhất cho người lớn: yêu thương không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần chân thành là đủ. Vì trong mắt con, bố mẹ luôn xứng đáng với những gì "ngon nhất" trên đời