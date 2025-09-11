Đòn bao vây Konstantinovka và Pokrovsk, quyết chiến ở Slavyansk-Kramatorsk

Theo quan điểm của nhà báo quân sự Nga Alexander Kots, Lực lượng Vũ trang Nga đã nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị cho trận chiến chính ở khu vực Donbass nói chung và Donetsk nói riêng là giành quyền kiểm soát các mục tiêu then chốt ở cụm cứ điểm Slavyansk-Kramatorsk.

Theo ông, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ chiếm các thành phố này không phải bằng cách mở chiến dịch tấn công trực diện, mà bằng phương pháp cắt đứt hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Hiện tại, quân đội Nga đang tiếp tục chiến dịch giải phóng hai cứ điểm lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass gồm các thành phố Konstantinovka và Pokrovsk, nhưng dường như quân Nga vẫn mới chỉ tập trung bao vây các thành phố này.

Đã có những cuộc tấn công quy mô lớn không được đưa tin rầm rộ vào các mục tiêu ở Druzhkovka, Kramatorsk và Slavyansk, đây chính là tuyến phòng thủ chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass.

Lực lượng Ukraine hiện cũng đang bảo vệ kỹ lưỡng các cơ sở quân sự được coi là mục tiêu tiềm tàng của Nga. Các kho vũ khí được che chắn, các gara chứa xe bán tải của các đội hỏa lực cơ động và các hệ thống phòng không cơ động được huy động để bắn hạ UAV Nga.

Ngược lại, máy bay không người lái đã được Nga sử dụng để phá hủy khu vực bố trí phòng không, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S đang hoạt động nhắm vào các tuyến tiếp tế hỏa lực.

Chuyên gia Alexander Kots nói thêm rằng, hiện tại Bộ chỉ huy Nga đang rất coi trọng khu vực tập trung binh lực Slavyansk-Kramatorsk, bởi thực tế là đây là trục phòng thủ xương sống bảo vệ toàn bộ vùng lãnh thổ mà Quân đội Ukraine còn kiểm soát được ở vùng Donetsk.

Theo ông, trận chiến tổng thể vẫn chưa hiện ra rõ ràng, nhưng một số nét chính đã hiện ra.

Dường như Bộ chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Nga đã quyết định áp dụng những chiến thuật đã được tôi luyện trong các thành phố lớn, đó là thay vì tấn công trực diện, quân Nga sẽ bỏ qua (đánh vòng ra phía sau hoặc tạt sườn), cắt đứt các tuyến tiếp tế, làm gián đoạn hậu cần của lực lượng phòng thủ Ukraine.

Hôm 09/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, máy bay không người lái của Nga đã bắt đầu tấn công các phương tiện của Kiev trên các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng đồn trú của Quân đội Ukraine tại thành phố Slavyansk, đặc biệt là tuyến đường Izyum-Slavyansk và tuyến đường Izyum-Barvenkovo.

Sự xuất hiện của máy bay không người lái Nga trên những tuyến đường này đã gây lo ngại lớn cho các chiến binh của chính quyền Kiev, những người nhận thức rõ mối đe dọa, mà việc mất các tuyến đường hậu cần an toàn có thể gây ra cho họ.