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Đổi vỏ hộp cũ lấy túi xách, voucher? Sự thật đằng sau hành trình này!

Hà Linh
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Một chiếc vỏ hộp sữa uống xong, bạn từng làm gì với nó? Vứt vội vào thùng rác, hay giữ lại để gửi gắm một mầm xanh?

Vỏ hộp sữa vứt đi 'tái sinh' thành đồ xịn?

Bắt đầu từ mùa hè năm 2024, hành trình “Vỏ xinh được tái sinh” của Vinamilk vẫn luôn đong đầy những kỷ niệm đẹp. Anh Phạm Hồng Y – đại diện kinh doanh – từng lặng người xúc động khi thấy hai con nhỏ của chị Như Quỳnh hay cô sinh viên Kim Truyền mỉm cười tỉ mỉ rửa sạch, phơi khô từng chiếc vỏ hộp mang đến. Hơn 180.000 vỏ hộp (gần 1,5 tấn rác thải) đã được thu gom, biến thành sổ tay hay vật dụng trao tặng học sinh vùng xa.

Đặc biệt, dịp sinh nhật 50 năm Vinamilk, hành trình ấy lại tiếp nối trọn vẹn tại 110 cửa hàng. Gom 48 hay 96 vỏ hộp bất kỳ thương hiệu nào được làm sạch đúng cách, bạn không chỉ nhận về quà tặng, e-voucher hay túi đeo chéo xinh xắn, mà còn cùng Tetra Pak biến rác thải thành tài nguyên.

Không chỉ dừng lại ở quà tặng, chiến dịch đã lặng lẽ gieo vào lòng thế hệ tương lai tình yêu thiên nhiên từ những việc làm giản dị mỗi ngày.

Một việc làm nhỏ hôm nay, để yêu thương được tái sinh cho ngày mai!

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