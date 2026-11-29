Không chọn biệt thự xa hoa hay nội thất đắt đỏ, một kiến trúc sư đã dành gần 10 năm và phần lớn thu nhập để xây dựng khu vườn rộng hơn 1.600m². Ngôi nhà nằm giữa núi đá, thác nước và cây xanh, nơi cả gia đình có thể đọc sách, uống trà, ngắm cảnh mỗi ngày. Với anh, đây là khoản đầu tư đáng giá nhất cuộc đời.

10 năm xây nhà, gần 10.000 tấn đá và một giấc mơ khác thường

Giữa những khu biệt thự hiện đại ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, có một ngôi nhà khiến bất cứ ai bước vào cũng phải ngạc nhiên. Thay vì sân vườn được cắt tỉa ngay ngắn, hồ bơi hay những tiểu cảnh quen thuộc, nơi đây có những vách núi dựng đứng, thác nước, hang đá và những con đường quanh co như dẫn vào một khu rừng thực sự.

Chủ nhân của công trình độc đáo này là kiến trúc sư Khúc Thanh Xuân. Anh đặt tên cho khu vườn của mình là Hựu Viên (You Yuan).

Năm 2016, anh bắt đầu xây dựng Hựu Viên trên mảnh đất rộng khoảng 2,5 mẫu Trung Quốc, tương đương hơn 1.600m², nằm ở rìa một khu biệt thự.

Chỉ riêng việc lên ý tưởng và vẽ thiết kế đã mất nửa năm. Sau đó, anh tiếp tục dành hai năm để sắp đặt núi đá, tạo hồ nước, thác nước và những lối đi. Tổng lượng đá được sử dụng trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện và bổ sung công trình lên tới gần 10.000 tấn.

Đáng nói, đây không phải công trình được xây dựng theo kiểu hoàn thành một lần rồi thôi. Suốt gần 10 năm, Khúc Thanh Xuân vẫn liên tục mua thêm đá, điều chỉnh địa hình và bổ sung những chi tiết mới.

Phần lớn đá được vận chuyển từ dãy Thái Hành Sơn, nổi bật với hình dáng thô ráp, kích thước lớn. Có những khối đá đơn lẻ nặng gần 30 tấn, phải sử dụng cần cẩu chuyên dụng để đưa vào vị trí.

Với anh, mỗi khối đá đều có dáng vẻ riêng. Khi cần cẩu nhấc đá lên, anh phải nhanh chóng quyết định đặt nó ở đâu, xoay mặt nào và kết nối với những khối đá xung quanh ra sao.

Đó không đơn thuần là công việc xây dựng. Anh xem quá trình này giống như đang tạo nên một ngọn núi thực sự, nơi từng tảng đá đều có vai trò trong tổng thể.

Điều đặc biệt là dù đã có bản thiết kế, hình dáng cuối cùng của khu vườn vẫn liên tục thay đổi. Mỗi khối đá được đặt xuống lại mở ra một ý tưởng mới.

Không chạy theo sự hoàn hảo, anh để cây cối tự tìm cách sinh trưởng

Nếu nhiều người làm sân vườn sẵn sàng chi tiền để mua những cây cảnh đắt đỏ, tạo dáng cầu kỳ thì Khúc Thanh Xuân lại có lựa chọn khác.

Trong Hựu Viên, cây thông là loại cây hiếm hoi được anh chủ động lựa chọn và bố trí từ đầu. Phần lớn cây cối còn lại được trồng theo địa hình tự nhiên hoặc mọc lên từ những hạt giống do chim mang tới.

Khi xếp núi đá, anh áp dụng cách làm xen kẽ một lớp đá, một lớp đất, sau đó trồng những cây non vào các khe đất. Chúng tự cạnh tranh ánh sáng, tìm nguồn nước và phát triển theo điều kiện riêng.

Nhờ vậy, khu vườn không có vẻ chỉn chu, bóng bẩy của một công trình cảnh quan thương mại mà mang nét hoang sơ, tự nhiên.

Có lần, anh còn quyết định xây thêm một hành lang bê tông chỉ để dành không gian cho một cây dướng bình thường.

Loài cây này vốn không được xem là cây cảnh quý. Nhưng Khúc Thanh Xuân đặc biệt thích hình dáng hai cành cây vươn ra mặt nước cùng tán lá rộng tựa chiếc ô.

Anh thiết kế độ cao, độ cong của hành lang dựa trên chính dáng cây, thay vì chặt bỏ hoặc uốn cây theo công trình.

Theo nam kiến trúc sư, trong nghệ thuật làm vườn, cây cối không nên bị phân chia thành loại sang trọng hay tầm thường. Một cái cây bình dị, nếu có hình dáng đẹp và phù hợp với không gian, vẫn xứng đáng được giữ lại.

Triết lý ấy khiến Hựu Viên không ngừng thay đổi theo thời gian. Mùa này cây mọc thêm một nhánh, mùa khác rêu phủ lên đá, có những góc vườn vì thế lại cần điều chỉnh.

Anh cho rằng một khu vườn thực sự không bao giờ có thời điểm hoàn thành tuyệt đối.

Ngôi nhà mà chỉ đi dạo một vòng cũng mất gần 2 tiếng

Điều khiến Hựu Viên khác biệt không chỉ nằm ở số lượng đá khổng lồ, mà còn ở cách gia đình sử dụng không gian sống.

Khúc Thanh Xuân không muốn ngôi nhà chỉ là nơi trở về sau giờ làm việc. Anh mong mỗi ngày ở nhà đều giống như một chuyến du ngoạn.

Khu vườn có bốn tuyến đường đi bộ vòng quanh, cùng nhiều lối rẽ nhỏ len qua núi đá, hang động và hồ nước.

Theo anh, chỉ riêng việc đi hết một tuyến đường, ngắm cảnh và nghỉ chân cũng có thể mất từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Nếu dừng lại ở từng góc đẹp, ngồi đọc sách hoặc uống trà, một buổi sáng có thể trôi qua lúc nào không hay.

Ở đây, người ta không cần phải lên kế hoạch đi du lịch vào cuối tuần mới được tận hưởng thiên nhiên.

Buổi sáng, Khúc Thanh Xuân có thể mang một cuốn sách lên núi, chọn tảng đá mình thích rồi ngồi đọc. Buổi chiều, anh chuyển sang một gian nhà nhỏ để uống trà hoặc xuống hồ ngắm cá.

Vợ anh, chị Kỷ Mai, là người nghiên cứu và phê bình thơ ca. Hai vợ chồng có chung sở thích văn chương, thường cùng uống trà, bình thơ và mời bạn bè tới nhà trò chuyện.

Không gian ấy cũng trở thành thế giới tuổi thơ đặc biệt của con trai họ, cậu bé tên Hựu Hựu.

Khi còn nhỏ, cậu bé thường rủ bố đi khám phá những con đường quanh co trong vườn, tưởng tượng phía sau hang đá có quái vật đang ngủ hoặc trên núi có những sinh vật bí ẩn.

Có lần, khi được mẹ hỏi bố thích ai nhất, cậu bé ba tuổi đã trả lời ngay: "Bố thích đá nhất".

Câu nói khiến Khúc Thanh Xuân bật cười, nhưng anh cũng phải thừa nhận con trai không hoàn toàn sai.

Đối với anh, khu vườn không đơn thuần là tài sản mà đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cả gia đình.

Anh tin rằng trẻ nhỏ cần những khoảng không gian riêng để khám phá, tưởng tượng và sáng tạo. Một khu vườn nhiều ngóc ngách, thay đổi theo mùa, đôi khi mang đến những trải nghiệm mà các món đồ chơi đắt tiền khó có thể thay thế.

Có tiền là mua đá, không tiếc vì đã dành gần hết thu nhập cho ngôi nhà

Đằng sau khu vườn đẹp như tranh là một lựa chọn tài chính khá khác thường.

Khúc Thanh Xuân từng theo học kiến trúc tại Đại học Hồ Nam. Sau khi tốt nghiệp, thay vì lựa chọn một công việc ổn định theo cơ chế phân công thời bấy giờ, anh quyết định đi theo con đường riêng.

Anh từng sống và làm việc ở nhiều thành phố, từ Chu Hải, Hạ Môn, Trạm Giang, Hải Khẩu đến Bắc Kinh, Thượng Hải. Cuối cùng, anh dừng chân tại Trịnh Châu và tìm thấy lý do để gắn bó lâu dài với nơi này khi bắt đầu xây dựng khu vườn.

Trong suốt nhiều năm, tiền kiếm được từ công việc phần lớn lại được anh dành cho việc mua đá và tiếp tục hoàn thiện Hựu Viên.

Bên cạnh chi phí xây dựng, anh còn chi không ít tiền cho các chuyến đi trong và ngoài nước, tìm hiểu những khu vườn nổi tiếng để học hỏi về kiến trúc và cách tổ chức không gian.

Đó là hành trình tốn kém cả tiền bạc lẫn thời gian.

Nhiều người có thể cho rằng việc dành gần hết thu nhập cho một khu vườn là quá xa xỉ. Nhưng Khúc Thanh Xuân lại nhìn nhận hoàn toàn khác.

Anh chia sẻ rằng khi đã thực sự yêu thích một điều gì đó, con người nên dành hết khả năng để thực hiện nó ở mức tốt nhất có thể.

Theo anh, tiền bạc dùng cho đam mê, cho việc học hỏi và mở rộng hiểu biết không phải là khoản chi vô nghĩa.

"Tôi hiện không còn nhiều tiền dư, nhưng có khu vườn này, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất", anh bày tỏ.

Dù vậy, lựa chọn của nam kiến trúc sư cũng không phải mô hình tài chính phù hợp với tất cả mọi người. Việc dành phần lớn thu nhập cho một công trình mang tính cá nhân đòi hỏi nguồn lực lớn, khả năng duy trì lâu dài và sự chấp nhận đánh đổi những mục tiêu khác.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện không nằm ở việc phải có một khu vườn hàng nghìn mét vuông, mà ở cách anh xác định điều mình thực sự coi trọng để sử dụng tiền bạc.

Sau gần 10 năm, điều anh muốn nhất chỉ là đóng cổng nhà và sống bình yên

Khúc Thanh Xuân cho rằng cuộc sống hiện đại thường bị chia nhỏ thành nhiều phần: đi làm để kiếm sống, về nhà để nghỉ ngơi, đến kỳ nghỉ mới đi du lịch hoặc tìm về thiên nhiên.

Nhưng với anh, cuộc sống lý tưởng là khi những hoạt động ấy có thể hòa làm một.

Ở Hựu Viên, anh vừa được sống trong ngôi nhà của mình, vừa có thể ngắm núi, đi dạo, đọc sách, uống trà và tận hưởng những khoảng lặng mỗi ngày.

Sau nhiều năm xây dựng khu vườn, anh dần không còn hứng thú với những cuộc giao lưu, tiệc tùng hay các mối quan hệ xã giao không cần thiết.

Thay vào đó, anh thích đóng cổng nhà, dành thời gian cho gia đình, đọc những cuốn sách yêu thích và chỉ gặp gỡ những người bạn thực sự muốn gặp.

Anh thừa nhận việc xây dựng một khu vườn như thế có thể khiến con người trở nên cô độc hơn. Nhưng khi sự cô độc ấy được bao quanh bởi núi đá, cây xanh và tiếng nước chảy, nó lại trở thành một trải nghiệm dễ chịu.

Với Khúc Thanh Xuân, sau gần 10 năm bỏ công sức, thời gian và tiền bạc để tạo nên ngọn núi của riêng mình, anh nhận ra rằng cảm giác đủ đầy đôi khi đơn giản đến bất ngờ.

Không cần sở hữu thêm thật nhiều thứ, cũng không cần liên tục tìm kiếm những trải nghiệm mới ở nơi xa.

Bởi ngay phía sau cánh cổng nhà, anh đã có một thế giới mà mình luôn muốn trở về.