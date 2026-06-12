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Đối tượng truy nã vừa từ nước ngoài trở về nhà thì bị bắt

Nguyễn Tiến
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Sau gần 2 năm trốn sang Campuchia làm thuê, Trần Quốc Chinh vừa trở về quê ở Tây Ninh thì bị Công an xã Tân Thành phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12-6, Công an xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã khi người này vừa trở về địa phương sau thời gian dài lẩn trốn.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát di biến động dân cư và tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng Công an xã Tân Thành phát hiện một người có nhiều đặc điểm trùng khớp với thông tin truy nã của cơ quan công an.

Đối tượng truy nã Trần Quốc Chinh vừa về Tây Ninh đã bị bắt giữ - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Trần Quốc Chinh. Ảnh: Công an Tây Ninh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ 15 phút ngày 10-6, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính và bắt giữ Trần Quốc Chinh (SN 1995, ngụ ấp 7, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh).

Qua xác minh, Chinh là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (cũ) truy nã theo Quyết định 331/QĐTN-CQĐT ngày 25-2-2025 về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24-10-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Chinh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát lệnh truy nã.

Qua làm việc, Chinh khai đã sang Campuchia làm thuê để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau gần 2 năm, do cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đối tượng quay trở về địa phương thì bị lực lượng Công an xã Tân Thành phát hiện và bắt giữ.

Hiện Công an xã Tân Thành đã hoàn tất các thủ tục ban đầu và bàn giao Trần Quốc Chinh cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

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