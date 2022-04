Đối tượng truy nã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát vì to tiếng trên điện thoại

Nam đối tượng ở huyện Nam Đầu trên đảo Đài Loan bị truy nã vì tội buôn bán ma túy và cướp tài sản đã bị bắt vào ngày 9/4. Đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng, do người này to tiếng trong lúc nói chuyện qua điện thoại khiến 4 cảnh sát vốn đi điều tra một vụ án khác phải chú ý.

Đối tượng truy nã bất ngờ lọt vào tầm ngắm của cảnh sát vì to tiếng trên điện thoại khi ngồi trong ô tô. (Ảnh: CNA)

Sau khi bí mật kiểm tra, các sĩ quan cảnh sát nhận ra tài xế ngồi trong ô tô là đối tượng mang họ Ku (34 tuổi) đang bị Văn phòng Công tố quận Nam Đầu truy nã trước cáo buộc buôn bán ma túy và cướp của. Hai tội danh này đối tượng Ku lần lượt phạm phải vào tháng Hai và Ba năm nay, theo CNA.

Chia sẻ với CNA, lực lượng cảnh sát phụ trách khu vực số 2 thuộc Sở Cảnh sát thành phố Đài Nam cho hay, vào chiều ngày 8/4, 4 sĩ quan trong ban điều tra các vụ án hình sự được điều đi phá án ở quận Hồ Nội của thành phố Cao Hùng. Nhóm điều tra bị thu hút sự chú ý sau khi nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong xe ô tô nói chuyện to tiếng qua điện thoại.

Trên thực tế, Ku là đối tượng có thân hình cao lớn với chiều cao trên 1m8 và cân nặng là 110 kg. C ảnh sát lo sợ nếu chặn xe đối tượng giữa đường, việc đuổi bắt và không may xảy ra va chạm sẽ gây nguy hiểm cho những người dân xung quanh. Do đó, cảnh sát quyết định âm thầm bám theo đối tượng khi hắn tới một cửa hàng xổ số ở quận Hồ Nội. Lực lượng chức năng đứng chờ bên ngoài để Ku thoải mái chọn mua xổ số.

Ngay khi Ku bước ra khỏi cửa hàng xổ số, cảnh sát lập tức ập tới, đọc lớn tên và quật ngã đối tượng nằm sấp mặt xuống đất để tiến hành bắt giữ.